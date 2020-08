Uomini e Donne, clamorosa indiscrezione: è la prima volta che accade nella storia del programma di Maria De Filippi.

Manca sempre meno all’inizio di Settembre e questo, per gli amanti della tv, significa solo una cosa: l’inizio di tutti i programmi tv più amati. Settembre è proprio il mese in cui ripartiranno le principali trasmissioni televisive, dopo lo stop estivo. E lunedì 14 settembre è la data in cui tornerà in onda uno dei programmi più attesi in assoluto, Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso da tantissimi anni e anche nella prossima stagione è pronta a fare compagnia al pubblico. Con tante interessanti novità! A partire dal video di presentazione dei tre aspiranti tronisti: tre candidati al trono, che sarete proprio poi a votare, scegliendo il vostro preferito attraverso il sito di Witty. Ma non è tutto! Sempre riguardo i prossimi tronisti, è spuntata un’indiscrezione davvero clamorosa, lanciata da Very Inutil People. Ecco cosa potrebbe accadere a settembre, per la prima volta nella storia del programma.

Uomini e Donne, clamorosa indiscrezione: per la prima volta ci sarà una tronista transessuale?

Amici di Uomini e Donne, ci siamo quasi! Il 14 settembre tornerà in onda l’amatissima trasmissione di Canale 5, con tante novità e colpi di scena. Come ogni anno, l’attesa è altissima per quanto riguarda i nomi dei nuovi tronisti. Tre possibili candidati sono stati già presentati e un altro, l’ex tentatore Alessandro Basciano, sembra essere quasi ufficiale. Bisognerà, però, attendere ancora qualche settimana per scoprire i nomi dei protagonisti ufficiali della prossima stagione. E, proprio qualche ore fa, sul web è trapelata una nuova indiscrezione. A parlarne è il portale Very Inuil People, che annuncia la possibilità dell’inserimento del ‘Trono Trans’ a partire dalla prossima edizione. Una novità assoluta per la trasmissione, che nel 2016 aveva sperimentato il ‘Trono Gay’, con il percorso di Claudio Sona. Secondo Very Inutil People, la De Filippi sarebbe proprio alla ricerca di una tronista transessuale, la prima nella storia di Uomini e Donne.

Ovviamente nulla di ufficiale, si tratta di una semplice indiscrezione. Ma se la notizia fosse confermata, sarebbe davvero una novità assoluta per la trasmissione di Canale 5. Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire finalmente chi saranno i nuovi protagonisti del programma che ci fa battere il cuore! Noi non vediamo l’ora, e voi?