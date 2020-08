In una sua recente intervista per Sologossip, Valerio Braschi ha svelato un sorprendente retroscena su Masterchef e i suoi giudici: le sue parole.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando di Valerio Braschi, ex vincitore di Masterchef nell’edizione del 2006. Soltanto diciottenne, il giovane milanese ha completamente sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi, quindi, il titolo di trionfatore. Da quel momento, sono passati all’incirca quattro anni. E, com’è giusto che sia, tantissime cose sono cambiate. Non soltanto lui stesso è cresciuto ed è nettamente cambiato, maturato, ma anche dal punto di vista professionale ha avuto un grande passo in avanti. È proprio di questo, del suo ristorante aperto a Milano poco tempo fa e della sua attuale storia d’amore con Priscilla che, in una recentissima intervista per Sologossip, il giovane ha ampiamente parlato. Ma non solo. Molto probabilmente per la prima volta, Valerio ha svelato un inedito retroscena sul programma. E, soprattutto, sui quattro giudici. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Masterchef, il retroscena di Valerio Braschi raccontato solo adesso: le sue parole

Diciamoci la verità: i quattro giudici di Masterchef sono sempre apparsi, agli occhi del loro pubblico, scrupolosi, severi e rigorosi, ma saranno davvero così? A svelare ogni cosa è stata Valerio Braschi, ex vincitore del programma nel 2006. In una recente intervista per Sologossip, il giovane milanese, oltre che parlare di com’è cambiata la sua vita dopo la vittoria, si è anche lasciato andare ad un inedito retroscena su di loro. Alla domanda: ‘Se dovessi descrivere con un solo aggettivo i quattro giudici, quali useresti?’, la risposta di Braschi è precisa e dettagliata. ‘Carlo Cracco, per me, è il migliore di tutti. È il numero uno. È il maestro. E sono rimasti anche in contatto. Antonino Cannavacciuolo è molto semplice, ma molto tecnico. È una persona che ti mette tranquillità. Bruno Barbieri è molto puntiglioso. Joe Bastianich è l’imprenditore del gruppo. Lui pensa più in là del piatto. Pensa al business dietro ad un piatto’, sono proprio queste le esatte parole che il buon Braschi utilizza nel descrivere i quattro giudici di Masterchef.

Un retroscena davvero inedito, c’è poco da dire. Voi cosa ne pensate?

