Viviana Parisi, l’appello disperato del marito Daniele: “Se qualcuno ha visto qualcosa, parli”, ecco le parole dell’uomo, che ha ancora la speranza di ritrovare il piccolo Gioele.

La morte di Viviana Parisi ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica. La giovane dj siciliana, il cui cadavere è stato ritrovato nei boschi vicino Caronia, nel messinese, era scomparsa lo scorso 3 agosto dopo essere uscita con il figlio Gioele per comprare un paio di scarpe, per poi sparire nella boscaglia dopo aver fatto un piccolo incidente. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto Viviana scavalcare il guard-rail dopo il tamponamento, ma non tutti ricordano di aver visto con lei il piccolo Gioele, che continua ad essere disperso. Gli inquirenti, per ora, non escludono alcuna pista, compresa quella più drammatica, secondo cui Viviana potrebbe aver ucciso il piccolo per poi togliersi la vita. Dall’autopsia non sono emersi dati certi sulle cause del decesso della Parisi, ma soprattutto sulla sorte del piccolo Gioele. L’unica sicurezza è che il bimbo era in auto con sua madre, perché un video di sorveglianza lo conferma. Poco fa il marito di Viviana, Daniele Mondello, ha fatto un nuovo disperato appello, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa di parlare, per aiutare le ricerche di Gioele: ecco le sue parole.

Viviana Parisi, nuovo disperato appello del marito Daniele Mondello: “Chiunque abbia visto qualcosa, parli”

Non si dà pace Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, che continua a vivere nella speranza di poter ritrovare vivo suo figlio Gioele, scomparso il 3 agosto insieme a sua madre. Continuano senza sosta le ricerche dei soccorritori, ai quali si sono aggiunti anche i fratelli di Daniele, che hanno messo su una squadra di ricerca: “Mi fido dei soccorritori”, ha detto Mondello in un’intervista a Repubblica, “ma ho troppa fretta. Mio figlio non beve e non mangia da giorni”. Daniele pensa che il piccolo Gioele possa essere finito in una zona lontana da quella in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana, per questo i suoi fratelli sono partiti alla sua ricerca, insieme ad altri amici: “Io non sono andato con loro perché non ho la forza”, ha aggiunto Daniele, che ha poi rivolto un disperato appello: “Chiedo ancora una volta a tutti di aiutarmi. Segnalate tutto quello che avete visto su quell’autostrada, o anche prima. Il mio bambino deve tornare da me”. Per Mondello è impossibile pensare che sua moglie possa aver fatto del male al piccolo: “Lei e Gioele vivevano in simbiosi”, ha detto.

Daniele è disperato e chiede a tutti di collaborare per aiutare i soccorritori nelle ricerche del piccolo Gioele: “La mia speranza è che sia ancora vivo, non può lasciarmi anche il mio bambino”.