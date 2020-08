Wanda Nara, il mini abito rosa mostra ‘troppo’: niente intimo nel selfie allo specchio pubblicato qualche ora fa dalla splendida argentina.

Wanda Nara è in assoluto una delle donne più amate ed apprezzate del momento. In tv si è fatta conoscere meglio grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nel ruolo di opinionista. Ma è sui social che la splendida argentina è una vera e propria star. In particolare su Instagram, che è ormai a tutti gli effetti il social network più utilizzato dai vip. È proprio lì che la moglie di Mauro Icardi ama condividere con i suoi numerosi followers foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia. E non possono mancare i tanto amati selfie allo specchio! Proprio qualche ora fa, la Nara ne ha pubblicato uno che non può assolutamente passare inosservato. Il motivo? Al momento dello scatto, la showgirl indossa un abito corto che lascia poco spazio all’immaginazione: l tessuto è piuttosto trasparente, ed è chiaro che Wanda non indossa nulla sotto. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato i fan.

Seguici anche sul nostro profilo ufficiale di Instagram —> CLICCA QUI

Wanda Nara, il mini abito rosa mostra ‘troppo’: l’argentina non indossa intimo

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi numerosissimi followers di Instagram. Per la precisione, ben 6 milioni e 800 mila persone seguono le ‘avventure social’ della bellissima moglie del bomber Icardi. Un profilo che Wanda aggiorna quotidianamente, condividendo attimi delle sue giornate. E proprio qualche ora fa, l’argentina ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. La didascalia al post è davvero profonda, ma gli occhi di tutti sono caduti anche altrove! Il mini abito rosa indossato da Wanda è abbastanza trasparente e mostra qualcosa ‘di troppo’. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, un selfie che ha decisamente infiammato i followers! Che, come sempre quando si tratta della Nara, hanno invaso il post con likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la argentina. Che si conferma una delle ‘wags’ più amate in assoluto! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social ufficiale? Non ve ne pentirete!