Alberto Urso, parole d’amore inaspettate: il messaggio social scatena i fan dell’ex vincitore di Amici.

È uno degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi più amato di sempre. Si, perché oltre ad avere una voce straordinaria, Alberto Urso è un ragazzo semplice, umile, che facilmente entra nel cuore dei fan. Il tenore ha vinto l’edizione 2019 del talent show di Canale 5, per poi tornare su quel palco come coach di Amici Celebrities e come concorrente di Amici Speciali. Oggi Alberto è nel pieno del suo successo e , anche su Instagram, il bel siciliano è molto seguito: il suo profilo ufficiale conta ben 615 mila followers. Ed è proprio lì che, qualche giorno fa, il cantante ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Soprattutto per via della didascalia scelta per la foto. Un messaggio d’amore, con parole davvero significative. A chi saranno indirizzate? Scopriamo di più!

Alberto Urso è uno degli ex vincitori di Amici più amati di sempre e basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprirlo. Le foto pubblicate dal bel siciliano sono puntualmente invase dai likes e dai commenti dei fan, che lo seguono con affetto da anni. E proprio su Instagram qualche giorno fa, è apparso un post che ha incuriosito un bel po’ il popolo del web. Il motivo? La frase che Alberto ha allegato alla foto. Date un’occhiata:

Eh si, parole davvero dolci. Un messaggio d’amore destinato a una persona in particolare? Potrebbe essere! Ma i fan del cantante non hanno potuto non notare che si tratta di una frase della sua ultima canzone, realizzata in collaborazione con J-Ax: “Quando quando quando“, rivisitazione del brano di Tony Renis. L’ex vincitore di Amici ha quindi ‘giocato’ con una frase della sua canzone, lasciando il dubbio nelle fan. Nel cuore di Alberto c’è davvero qualcuno che il cantante sta aspettando? Staremo a vedere! Quel che è certo, è che Alberto è nel cuore di migliaia di fan. Ecco alcune delle risposte ricevute da Urso sotto il post:

Insomma, di pretendenti il bel siciliano ne ha! Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà quella giusta che gli ruberà il cuore. E voi, cosa aspettate a seguire Alberto sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti!