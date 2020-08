Belen Rodriguez si mostra senza veli su Instagram: la posa super seducente manda in tilt i fan dell’argentina, ed è subito pioggia di like e commenti

La bella argentina non smette mai di stupirci e tra un costume mini, un lato b in bella mostra in barca e un mini dress, continua a far parla incessantemente di sé. Basti pensare che dopo la fine del lockdown, sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino se ne sono dette di ogni tipo. Tra frecciatine tra i due ex, sguardi e baci fugaci con altri personaggi noti al mondo dello spettacolo, l’argentina e il napoletano sono incessantemente sulla bocca di tutti. La Rodriguez è stata pizzicata prima con Gianmaria Antinolfi e poi si è vociferata una liaison con il bellissimo attore Michele Morrone. Per quanto riguarda Stefano invece si è parlato prima di un storia extra coniugale con Alessia Marcuzzi e poi con Mariana Rodriguez. In entrambi i casi il ballerino ha smentito fortemente i pettegolezzi. La modella, showgirl e conduttrice sta attraversando un periodo, sì molto particolare, ma anche molto prolifico dal punto di vista lavorativo. Considerando il suo impegno con le riprese di ‘Tu Si Que Vales’ che hanno continuato spedite nel corso delle settimane scorse. Tra una ripresa e l’altra la donna si è concessa dei momenti di dolce relax con gli amici di sempre e soprattutto con il grande amore della sua vita, il piccolo Santiago. Non ci resta che capire quali saranno i suoi programmi per questo weekend di ferragosto che sta per iniziare.

Belen Rodriguez senza veli su Instagram: la posa seducente manda in tilt i fan

Belen Rodriguez attualmente si dovrebbe trovare ad Ibiza, una delle sue mete estive preferite, dove spesso e volentieri si reca non solo con il figlio, ma anche con tutti i suoi amici. Per non parlare dei weekend trascorsi insieme ai fratelli, che come sempre non la lasciano mai da sola, neanche per un’istante. Solo qualche giorno fa vi parlavamo dello scatto che ha pubblicato sui social in cui appare solo la sua ombra riflessa sul pavimento ed è decisamente difficile comprendere se la donna indossi o meno degli indumenti intimi. Inutile dirvi che il post fece letteralmente i followers dell’argentina che si sono scatenati con like e commenti.

Oggi la bella showgirl ha deciso di deliziarci con un altro scatto decisamente molto sensuale e che siamo certi avrà un enorme successo, come tutte le foto postate in precedenza. Nella foto appare senza veli, con solo un paio di slip neri addosso. I capelli sono raccolti in una bellissima coda alta dietro la nuca, lo sguardo è sensuale e profondo, messo in risalto da un trucco sapientemente eseguito. La belle è candida e abbronzata e le mani curatissime, sebbene sia assente del tutto lo smalto. Una bellezza semplice, naturale, che continua a far impazzire i fan sui social che la ripagano riempiendola di like e commenti!