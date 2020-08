Carlo Conti, ‘addio doloroso’: notizia shock per i fan, cos’è successo al famoso conduttore Rai.

Ormai è ufficiale: la XII edizione di NY Canta, il Festival della Musica Italiana di New York si terrà l’11 ottobre 2020, proprio a New York, negli Stati Uniti. Si tratta di un evento unico, che promuove dieci nuove proposte musicali italiane, con lo scopo di espandere e far conoscere la nostra musica all’estero. E a condurre la serata finale della manifestazione sarà proprio lui, Carlo Conti, uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Una splendida occasione per il conduttore, ma in molti si chiedono: non sara l’inizio di una nuova ‘fase’ per la carriera di Conti? L’esperienza a New York potrebbe spingerlo lontano dalla nostra tv? Scopriamo di più.

Seguici anche sul nostro canale Instagram —-> CLICCA QUI

Carlo Conti, ‘addio doloroso’: notizia shock per i fan del conduttore Rai

Carlo Conti sarà al timone della serata conclusiva del Ny Canta, il prossimo 11 ottobre. Una serata durante la quale sarà affiancato da altri due volti noti del nostro Paese: il suo grande amico Leonardo Pieraccioni e Monica Marangoni, conduttrice di ‘L’talia con voi’ su Rai 1. Un evento importantissimo per la nostra cultura musicale, che avrà una vetrina internazionale davvero speciale: al festival parteciperanno dieci giovani cantanti, che sono stati selezionati tra gli italiani residenti all’estero. La notizia della presenza di Carlo Conti, però, ha preoccupato i fan: che il conduttore stia pensando di dire addio alla tv italiana? Per ora, questo non è assolutamente nei piani di Conti, che è decisamente uno dei volti principali della Rai.

Dopo il successo di Top Dieci a giugno, Carlo Conti è pronto a tornare in onda a settembre con una delle trasmissioni più amata dai telespettatori, Tale e Quale Show! Quest’anno, il cast è davvero stellare. Noi non vediamo l’ora di vederlo, e voi?