Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lui sbotta sui social: tutta la verità

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lui sbotta sui social: ecco tutta la verità, ora è davvero ufficiale, le parole dell’ex gieffino sulla sua situazione.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sicuramente i due nomi più ‘cliccati’ di questi ultimi giorni. La coppia nata al Grande Fratello Vip, è apparsa sempre più lontana negi ultimi tempi, scatenando nei fan il dubbio di una rottura. Nessuno, prima d’ora, avrebbe pensato a una cosa del genere, perché i due sono inseparabili da ormai quasi 3 anni, convivono a Milano e hanno sempre dichiarato di voler passare il resto della loro vita insieme. Nei mesi passati, infatti, si è parlato più volte di figli e matrimonio, che sembravano essere i loro progetti per il prossimo futuro. La coppia ha trascorso anche il lockdown insieme in Trentino, terra d’origine di Moser, mostrandosi sempre affiatata e complice, ma soprattutto felice. Poi, il fulmine a ciel sereno. Nelle ultime settimane Cecilia e Ignazio sono apparsi sempre più lontani. Niente video e foto insieme, ma soprattutto nessuna dedica reciproca sui social. Subito i fan hanno pensato a una crisi, o peggio a una rottura, ma poi la coppia è riapparsa insieme per alcuni giorni, prima di separarsi di nuovo. Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di una profonda crisi, e addirittura ci sono state voci in merito a un presunto flirt tra Moser e l’attrice Anna Safroncik. Ma come stanno realmente le cose tra i due? Ora l’ex gieffino ha rotto il silenzio sui social: ecco la verità.

Cecilia e Ignazio, lui rompe il silenzio e sbotta sui social: ecco tutta la verità, le parole dell’ex gieffino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono realmente lasciati? Ma soprattutto, l’ex gieffino ha davvero un flirt con l’amatissima attrice Anna Safroncik? Sono queste le domande che da giorni albergano nella mente dei fan della coppia, rimasti disorientati dai comportamenti dei due ex gieffini, che sembrano davvero lontani al momento. Poco fa, però, Ignazio ha deciso di rompere il silenzio, sbottando sui social. Nelle ultime stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, il figlio di Francesco Moser ha parlato in maniera chiara e diretta: “Da alcuni giorni girano notizie che chiamare false è poco, sono delle gran put****te”, ha sbottato Moser, “Informatevi un pochino meglio prima di scrivere delle cose, quando ci sarà qualcosa da dire, lo farò io”.

Ignazio ha smentito i gossip degli ultimi giorni, anche se non possiamo dire con certezza se le sue parole siano riferite alla rottura con Cecilia o alle voci che lo vorrebbero accanto alla Safroncik. Voi cosa ne pensate?