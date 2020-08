Vite al Limite, Cillas Givens oggi: nessuno riesce a riconoscerlo

Vite al limite oggi Cillas Givens: come è diventato? La trasformazione lascia tutti senza parole.

Cillas Givens è uno dei protagonisti di una delle ultime stagioni di Vite al Limite. Il reality racconta la storia di diversi pazienti che decidono di mettersi a dieta in maniera seria e continuativa per potersi poi sottoporre ad un intervento di bypass gastrico dal Dottor Nowzaradan. Cillas ha una storia che ha appassionato molto il pubblico a casa e sono in tanti a chiedersi come stia oggi e come si diventato.

Come è diventato obeso Cillas?

La storia di Cillas, come quella di tanti pazienti obesi, parla di un ragazzo problematico che ha trovato conforto nel cibo quando era piccolo perchè non si sentiva amato. La situazione migliorò quando incontrò Jessica e le sue figlie, l’amore per loro era enorme, ma la dipendenza da cibo era forte e non riusciva ad esserci. Resosi conto che, se avesse continuato in quel modo avrebbe perso la sua amata, Cillas decide di rivolgersi al Dottor Nowzaradan e da oltre 300 chili, ha iniziato a perdere moltissimo peso e oggi con Jessica sta vivendo una vita molto più sana.

Come sta oggi Cillas Givens dopo il programma Vite al Limite?

Oggi Cillas vive con Jessica e le figlie a Jacksonville, lavora come agente di servizio e continua a impegnarsi duramente nel suo percorso di perdita di peso. Nell’aprile 2020 su Facebook ha condiviso una foto con i suoi due cani che lo ritrae come un uomo completamente nuovo e diverso. Non sembra nemmeno più lui e avendo non gravi problematiche alla base, forse per lui era necessaria solo la giusta spinta e le cose avrebbero girato nella direzione giusta!

Dalle foto che vediamo sui social Cillas oggi ci sembra molto più sereno e, ovviamente, in forma. Il cambiamento è stato radicale e la sua storia a Vite Al Limite è emblematica di come con la giusta motivazione, la giusta spinta e il giusto coraggio si riesca a modificare la propria vita.