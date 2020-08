Giulia De Lellis, arrivano le parole inaspettate di Maria De Filippi: la regina di Mediaset ha svelato un inedito retroscena sull’influencer.

Seppure adesso Giulia De Lellis sia un’influencer molto amata e, soprattutto, super apprezzata, in tutti sanno com’è iniziato il suo percorso televisivo. Era poco più diciannovenne quando la giovanissima romana partecipava al dating show di Canale 5. Ecco. È proprio dal suo ‘premettendo che sei un grandissimo s****o’, la De Lellis ha letteralmente conquistato tutti. Non soltanto il cuore di Andrea Damante, ma anche di tutto il pubblico italiano. Non è un caso, infatti, se, come dicevamo precedentemente, Giulia decanta di un seguito davvero clamoroso. Ecco, ma cosa ne pensa Maria De Filippi? Così come tantissime altre icone dello spettacolo italiano, è stata proprio la regina di Mediaset a ‘scoprire’ e ‘lanciare’ la romana in questo mondo, ma cosa ne pensa realmente? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una recentissima intervista per il settimanale ‘Gente’, non soltanto ha parlato della De Lellis, ma ha anche svelato un retroscena davvero inedito.

Giulia De Lellis, il retroscena inedito di Maria De Filippi

In una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Gente’, Maria De Filippi ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, come raccontato in alcuni nostri articoli, ha svelato un retroscena choc sul ‘triangolo’ amoroso composto da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ed Emma Marrone ed, infine, ha rivelato di una dura ‘stoccata’ ad Alessia Marcuzzi prima di iniziare Temptation Island Vip, ma ha anche parlato di Giulia De Lellis e del suo successo. Attualmente, lo sappiamo, la romana è la vera e propria influencer del momento. Eppure, come rivelato dalla regina di Mediaset sulle pagine del giornale, sembrerebbe che, sin dal suo primo arrivo negli studi di Uomini e Donne, la moglie di Costanza abbia inteso la stoffa della romana. ‘Subito capisco che ha qualcosa in più, piglio importante, carattere forte e intelligente, istintiva’, ha confessato la De Filippi. Tuttavia, nonostante questo, la conduttrice televisiva non si capacita affatto del successo attuale della De Lellis. ‘Qualcosa che le è scoppiato in mano’, continua a dire la buona Maria. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! A proposito del mondo dell’editoria di Giulia, la regina di Mediaset ha svelato un inedito retroscena. Ecco tutti i dettagli.

Poco meno di un anno fa, usciva il primo libro di Giulia De Lellis. ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, questo è il titolo del romanzo, parla della storia d’amore della romana vissuta con Andrea Damante e del motivo della loro prima separazione. Ecco. È proprio a proposito di questo che Maria De Filippi ha rivelato un retroscena inedito: ‘Lei non si sentiva una scrittrice e allora le ho detto ‘la gente da te non si aspetta un saggio di Umberto Eco, vuole conoscere la tua vita. E tu raccontagliela’. Insomma, delle vere e proprie parole premonitrici. Perché, lo sappiamo, il libro si è rivelato un vero successo.

