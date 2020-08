Diletta Leotta, il gesto di Daniele Scardina spiazza: decisione ‘clamorosa’

Diletta Leotta, il gesto di Daniele Scardina spiazza: la decisione ‘clamorosa’ del pugile, ecco cosa ha fatto dopo la rottura con la splendida giornalista.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sembravano davvero una splendida coppia, ma poi qualcosa tra loro si è rotto. Dopo un’iniziale riservatezza sulla loro storia, i due hanno cominciato a farsi vedere sempre più insieme sui social, mostrandosi davvero uniti e affiatati, ma soprattutto innamorati. Durante e dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, hanno tenuto compagnia ai loro tantissimi fan con foto e video in cui mostravano la loro quotidianità, fatta di allenamenti, smart working e tanti siparietti. Insomma, tutto sembrava andare per il meglio, fin quando poi la coppia è apparsa sempre più lontana. Entrambi hanno deciso di non raccontare i dettagli della loro separazione. La Leotta ha detto a ‘Gente’ che “non basterebbero 6 pagine” per parlare del rapporto con Scardina, e ha preferito, dunque, non dare nulla ‘in pasto’ al gossip. Alcuni rumors parlavano di un tradimento da parte del famoso pugile, che però ha smentito la notizia, confessando a ‘Chi’ di amare ancora Diletta e di volerla riconquistare. Ora ha fatto un gesto ‘clamoroso’, che ha spiazzato tutti: ecco di cosa si tratta.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, ecco il gesto di lui che ha spiazzato tutti: cosa ha fatto il pugile

Daniele Scardina ha confessato al giornalista Gabriele Parpiglia di non aver mai tradito Diletta Leotta e di essere ancora innamorato di lei. Il pugile ha dichiarato di voler provare a riconquistare la sua compagna, che ha definito “la cosa più bella che la vita mi abbia dato”. Ma come starà andando la sua opera di riavvicinamento a Diletta? Per il momento non ci sono notizie certe in merito, anche perché la Leotta sta continuando a rimanere in silenzio su questa vicenda, limitandosi solo a mostrare sui social alcuni momenti della sua vacanza in Sardegna. Nessuna parola sulla rottura con Scardina, nessun cenno sulle voci di tradimento che sono girate in questi ultimi giorni. Daniele però, dal canto suo, ha dato un ‘indizio’ ai fan, o almeno così sembrerebbe. Qualche ora fa, infatti, il pugile ha pubblicato una nuova storia sul suo profilo Instagram. Si tratta di una foto in cui è appena sceso da un aereo. Indovinate un po’ dove è atterrato? Beh, è facile immaginarlo. Scardina è arrivato in Sardegna, proprio dove si trova anche Diletta.

Semplice coincidenza o tentativo di riconquista? Voi che dite?