Elena D’Amario in bikini è sconvolgente: il fisico scolpito scatena i fan

Il fisico statuario di Elena D’Amario lascia i fan senza parole: la ballerina sembra scolpita nella pietra. Una statua.

Elena D’Amario è una di quelle bellezze super sportive. Il suo fisico scolpito è dovuto ovviamente agli anni di danza e al lavoro che fa oggi, ossia la ballerina professionista ad Amici di Maria De Filippi.

La bellissima Elena è finita nel mirino del gossip in queste ultime settimane perché forse quest’anno ricoprirà il ruolo di insegnante nel talent di Maria De Filippi, ma poiché nulla è certo per ora la ballerina si gode il suo meritato riposo in vacanza, ma non sembra che voglia smette di allenarsi.

Elena D’Amario su Instagram: il fisico scolpito e le foto di danza

Su Instagram Elena D’Amario posta sempre moltissime foto che la ritraggono magari al lavoro, oppure intenta ad allenarsi per un nuovo balletto o una nuova coreografia. Uno degli ultimi scatti però la ritrae mentre salta fuori dall’acqua, in costume da bagno rosso e mostra a tutti un fisico pazzesco.

Elena è arrivata in televisione nel 2008, ma il successo lo ha ottenuto quando dopo poco ha partecipato a Amici di Maria De Filippi. Fece innamorare tutti i suoi professori, ma anche il suo compagno di classe l’oggi famoso Enrico Nigiotti. Al di là della sua vita privata, dopo l’esperienza come allieva Elena è tornata nel programma, ma come ballerina professionista e negli anni è diventata sempre più brava. I fan lo adorano e lo hanno provato anche con l’affetto enorme dimostrato nei confronti di questa foto pazzesca.

La foto di Elena in bikini lascia senza parole

La ballerina di Amici di Maria De Filippi si trova a Termoli, al mare. Al tramonto, con indosso un bellissimo bikini rosso, decide di farsi immortalare mentre salta fuori dall’acqua in una posa ovviamente di danza.

Neanche a dirlo i fan sono impazziti. Il motivo non è solo la bravura, la posa e la location, ma il fisico mozzafiato. Elena è stata infatti immortalata con tutti i muscoli al massimo della loro contrazione e la vediamo perfetta.

Ogni parte del corpo è quasi scolpita e i fan hanno premiato lo scatto con migliaia di like e di commenti positivi.