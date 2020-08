Elettra Lamborghini, lo scatto dolcissimo con il fidanzato Afrojack: il dettaglio che non sfugge ai fan sta facendo il giro del web, la foto è imperdibile

Elettra Lamborghini non fa altro che far parlare di se nell’ultimo periodo, la sua nuova hit con Giusy Ferreri, ‘La Isla’ è un successo planetario. Ma si parla per lei soprattutto per l’imminente matrimonio con il compagno AfroJack. I due ragazzi stanno insieme da poco più di un anno e mezzo e si sono conosciuti durante un concerto in cui si esibivano entrambi. Lo scorso dicembre durante una bellissima vacanza in famiglia sulla neve, il ragazzo ha pensato di chiederla in sposa, con grandissima gioia della regina del Twerk. Dopo la proposta di matrimonio sono arrivate molte altre soddisfazioni, come il festival di Sanremo e le migliaia di copie vendute per il suo Twerking Queen. Durante il lockdown i due hanno avuto occasione di fare le prime prove di convivenza, superandole egregiamente. Qualche mese infatti ha deciso di recarsi a Napoli per farsi aiutare dall’amico Enzo Miccio nell’organizzazione del matrimonio. I preparativi procedono a gonfie vele e ormai si devono decidere solamente i dettagli… tra cui la lista di nozze.

Elettra Lamborghini, lo scatto dolcissimo col fidanzato: il dettaglio che non sfugge

Elettra adesso si sta godendo le sue meritate vacanze estive al fianco proprio dell’uomo che a breve dovrebbe sposare, in alcune bellissime località Italiane. La giovane sta portando il compagno alla scoperta dei suoi luoghi preferiti per fargli scoprire le bellezze del nostro paese, e sembra proprio che il giovane apprezzi molto. Nelle foto che la ragazza pubblica i due appaiono davvero molto felici e il ragazzo è sereno e felice di andare alla scoperta di questi luoghi così magici. C’è da dire che i due formano una coppia davvero molto bella, oltre che simpatica. In una instagram stories qualche fan chiese infatti alla ragazza in che lingua parlassero i due per capirsi e lei rispose che si parlavano in inglese, a volte in spagnolo e altre addirittura in napoletano.

Detto ciò in una delle ultime foto pubblicate non abbiamo potuto non notare un dettaglio davvero enorme. I due hanno una differenza di altezza davvero notevole e la Lamborghini, per quanto sia un concentrato di simpatia risulta più bassa del compagno, e non di poco!