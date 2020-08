Elodie, la sorella in posa: spunta un ‘dettaglio inquietante’ su di lei

In una delle sue ultime Instagram Stories, Elodie mostra sua sorella Fey in posa: spunta un ‘dettaglio inquietante’ sulla ragazza.

Sempre solita a mostrarsi in prima persona su Instagram e, soprattutto, a lasciare senza parole i suoi sostenitori per la sua immensa bellezza, pochissime ore fa, Elodie ha deciso di mostrare sua sorella Fey sul suo canale social ufficiale. Sappiamo benissimo che tra le due giovanissime donne, infatti, c’è un rapporto davvero speciale. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si dilettano a condividere immagini reciproche o insieme sui loro rispettivi canali social. Tuttavia, quella condivisa qualche ora fa dalla cantante romana è un po’ particolare’. A che cosa ci riferiamo? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Piuttosto, attraverso una sua IG stories, l’ex cantante di Amici ha mostrato sua sorella mentre è in posa. Una scatto molto semplice, c’è da ammetterlo. Eppure, c’è un dettaglio ‘inquietante’ che non può assolutamente sfuggire. Guardare per credere!

Elodie riprende sua sorella in posa: il dettaglio ‘inquietante’ che non sfugge

Uno scatto molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, testimonia l’immenso legame che Elodie ha con sua sorella Fey. In una delle sue ultime Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex cantante di Amici mostra sua sorella mentre è in posa e alle spalle ha un tramonto davvero da brividi. Ovviamente, ciò che non può assolutamente passare inosservata è l’immensa e straordinaria somiglianza che intercorre tra le due donne. Ma non solo. Ciò che, infatti, non sfugge affatto è anche un ‘dettaglio inquietante’ che salta fuori se si guarda con attenzione lo scatto. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Sono o non sono identiche? Per noi, decisamente si. E a testimoniarlo è lo stesso taglio d’occhi che le due donne hanno. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Come dicevamo precedentemente, c’è anche un altro dettaglio che non passo inosservato. Ci riferiamo a quell’insetto che si vede poggiato sulla testa della giovanissima Di Patrizi. Un dettaglio davvero ‘inquietante’, c’è da ammetterlo. Anche perché, parliamoci chiaro, chiunque avrebbe urlato o, addirittura, sarebbe scappata alla presenza dell’animale sul corpo. Invece, lei no! Chepeau, cara Fey. Non è assolutamente da tutti una reazione del genere.

