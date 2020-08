Tra i commenti alle foto di Emma Marrone spunta un Ti Amo, una frase particolare da una persona speciale.

La cantante salentina Emma Marrone, oggi è una star nazionale. Ne è passato di tempo da quando era approdata ad Amici di Maria De Filippi e oggi sta per ricoprire l’importante ruolo di giudice ad X Factor. La sua storia è caratterizzata da una carriera in continua crescita, ma anche una vita personale piuttosto difficile viste le problematiche legate alla sua malattia. In più, sembra che Emma, dopo la storia d’amore ormai quasi preistorica con Stefano De Martino, non abbia più trovato l’amore. Forse fino a ora?

Chi ha scritto Ti Amo a Emma?

Nelle foto di Emma Marrone, che conquista sempre il pubblico con moltissimi like e cuori, è sbucato uno scatto con un “ti amo” che ovviamente i followers hanno notato subito. La cantante si trova in Costiera Amalfitana e, sebbene non sia al top delle energia per via del grave lutto che l’ha colpita, nella foto al tramonto è meravigliosa.

Una bellezza che non è certa passata inosservata, anzi. C’è un commento su tutti che ha scatenato un po’ i fan, ossi quello dello stilista Francesco Scognamiglio che le ha scritto “Ti Amo”. I due sono molto amici e stanno trascorrendo insieme le vacanze.

Che tra i due ci sia qualcosa pare improbabile, ma allo stesso tempo tutto tace anche sul fronte Nikolai Danielsen, il modello con cui è stata beccata durante un giro a Roma. Insomma, tutto tace e se si muove qualcosa Emma Marrone è talmente riservata che difficilmente scopriremo cosa è successo e se c’è un nuovo amore nella sua vita. Gli unici spoiler riguardano la musica e in special modo il suo nuovo singolo che sembra uscirà a fine agosto.

Il nuovo singolo di Emma

Emma, dal canto suo, non commenta i rumors sulla sua vita privata scegliendo la strada del silenzio e volendo far parlare di sè esclusivamente per il suo lavoro. E a tal proposito, i fans attendo con ansia l’uscita del suo nuovo singolo che ha annunciato per la fine di agosto.

Molti hanno infatti pensato che la frase che accompagna la foto di Emma sia una piccola anticipazione di una frase del singolo. Potrebbe essere!