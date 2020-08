Lui è il fratello della famosissima cantante, lo riconoscete? La somiglianza è incredibile; ecco di chi si tratta.

Guardate bene questa foto: e se vi dicessimo che questo bel ragazzo dagli occhi blu è il fratello di una famosissima cantante? Si chiama Ferruccio e ha 29 anni, ma è il suo cognome che non vi farà avere più dubbi: Lamborghini. Proprio così, si tratta del fratello maggiore della cantante Elettra, che ha ereditato il nome dal nonno, il noto fondatore dalla casa automobilistica. Come lui, ha la passione per i motori e dedica la sua vita all’azienda di famiglia. Ferruccio, infatti, è totalmente fuori dalla luce dei riflettori del mondo dello spettacolo. Non è ‘social’ come la simpaticissima sorella Elettra, ma la bellezza di certo non gli manca: la somiglianza tra i due fratelli è evidente, soprattutto nelle espressioni. Vediamo insieme altri scatti dell’unico maschio della famiglia, insieme a papà Tonino.

Elettra Lamborghini ha due sorelle, con le quasi spesso si mostra sui social, con video e stories divertenti. Forse non tutti sanno, però, che la bellissima cantante ha anche un fratello! Si chiama Ferruccio e si occupa dell’azienda di famiglia, di cui è diventato amministratore delegato. Ma non solo: il 29 enne ha la passione per i motori e l’alta velocità, e sin da piccolo va in moto. Nel 2012 un grande successo: primo posto nel Campionato Italiano Velocità. Ha creato inoltre una linea di orologi, altra sua passione, per il brand Tonino Lamborghini. Come abbiamo già detto, la bellezza è una dote di famiglia per i Lamborghini ed Elettra somiglia davvero molto al fratello maggiore. Ecco alcuni scatti pubblicati da Ferruccio suo suo Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! La bellezza di Ferruccio non passa di certo inosservata! E voi, cosa aspettate a seguirlo sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!