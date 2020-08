Giulia Calcaterra, via il costume mentre è in spiaggia: lo scatto in bianco e nero condiviso su Instagram ha letteralmente mandato in tilt tutti.

Era l’anno 2012 quando Giulia Calcaterra, dopo essersi fatta conoscere sul palco di Miss Italia e di Italia’s Got Talent, prendeva parte al programma di Ezio Greggio su Canale 5. E, nel medesimo anno, diveniva la velina bionda del famoso ‘Striscia la notizia’. Da quel momento, sono passati all’incirca otto anni. Eppure, la bellissima milanese continua a decantare di un successo davvero sproposito. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici più che incredibili. L’ultimo, ad esempio, risale a pochissime ore fa. Quando, direttamente sulla spiaggia, la Calcaterra ‘butta’ via il pezzo di sopra del suo costume. E si lascia immortalare completamente senza. Ma credete siano finite qui le sorprese? Nient’affatto! Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme. Vi assicuriamo, non ve ne pentirete affatto!

Giulia Calcaterra, via il costume: è senza veli ed Instagram va in tilt

Sempre solita ad immortalarsi in scatti fotografici davvero fantastici, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Giulia Calcaterra ne ha condiviso un altro davvero stratosferico. È in vacanza e, per quest’ultima foto, l’ex velina di Striscia la Notizia si lascia fotografare in spiaggia, di spalle e, soprattutto, senza costume. Non è completamente senza veli, sia chiaro. Piuttosto, la modella milanese ha deciso di ‘mettere’ via soltanto il pezzo di sopra del suo bikini. Ma non credete che sia finita qui. Nient’affatto! Se, nella parte di sopra, l’ex velina è completamente nuda, nella parte di sotto, vi assicuriamo, non è affatto da bene. Sapete perché? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Una foto, diciamoci la verità, davvero incantevole. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Giulia Calcaterra non soltanto si mostra completamente senza il pezzo di sopra del suo costume, ma anche con una parte di sotto davvero mini. Insomma, uno scatto che, senza alcun dubbio, avrà letteralmente alzato la temperatura di Instagram. E lo testimonia alla grande il successo che ha riscontrato in termini di likes e di commenti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui