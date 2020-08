Nel corso della diretta di Io e te di Venerdì 14 Agosto, Pierluigi Diaco si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate: cos’è successo.

Una nuova settimana di messa in onda di ‘Io e te’ si è conclusa. E, come al suo solito, Pierluigi Diaco ha saputo regalarci una puntata davvero speciale. Lo aveva annunciato ad inizio settimana che avrebbe fatto compagnia il suo amato pubblico anche durante la settimana di Ferragosto. Ed è stato proprio così. Puntata dopo puntata, infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha saputo intrattenere e regalare ai suoi telespettatori delle ore di intrattenimento davvero imperdibili. E lo ha fatto anche nel corso della diretta di oggi, di Venerdì 14 Agosto. Dopo un’emozionante ed incredibile intervista a Gabriella Farinon e prima di passare allo spazio dedicato alla lirica e a Katia Ricciarelli, la colonna portante si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate. ‘Lascerò lo studio’, è proprio questo che, in diretta televisiva, il buon Diaco ha detto. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

‘Lascerò lo studio’, le parole inaspettate di Pierluigi Diaco a Io e te

Appena terminata l’intervista a Gabriella Farinon e prima di passare all’ampio ed interessantissimo spazio alla lirica e alla immensa Katia Ricciarelli, Pierluigi Diaco si è lasciato andare a delle parole più che inaspettate nel corso della diretta di Venerdì 14 Agosto di Io e Te. ‘Quest’oggi lascerò lo studio’, è proprio questo che dice l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi prima di anticipare la sua clamorosa decisione. Come consueto, infatti, è giunto il momento di fare ascoltare al pubblico da casa una canzone che ha fatto la storia della musica nostrana. Eppure, per quest’ultima puntata della settimana, il conduttore ha deciso di non ascoltarla ‘in piccionaia’, bensì di abbandonare momentaneamente lo studio.

‘Non voglio distrarre il pubblico a casa dall’ascolto di un testo, di un’esecuzione veramente eccellente’, ha detto Pierluigi Diaco prima di far trasmettere il video del singolo ‘I can’t make you love me’ di Bon Iver.