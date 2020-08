Qui era poco più che una ragazzina, oggi un’amatissima showgirl: la riconoscete? Lo sguardo è rimasto lo stesso.

Guardate bene questa foto. Riuscite a riconoscere di chi si tratta? Sono passati diversi anni dal momento dello scatto, ma lo sguardo è sempre lo stesso. Vi diamo un indizio: è una delle showgirl più amate della nostra tv. Vulcanica e dotata di una straordinaria ironia, si è fatta conoscere al pubblico anche grazie alla partecipazione alle recenti edizioni di due seguitissimi reality, il Grande Fratello Vip e a L’isola dei famosi. Nello scatto era poco più di una ragazzina, ma oggi ha 55 anni. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Non l’avete ancora riconosciuta? Si tratta proprio di lei, Carmen Di Pietro, la splendida showgirl nata a Potenza nel 1965. La sua carriera in tv è iniziata come valletta, ma, oggi, Carmen è spesso presente come ospite nei programmi tv, in particolare quelli di Barbara D’Urso. La Di Pietro è famosissima per le sua simpatia e le sue gag, che spesso condivide anche sui suoi social. Il suo profilo Instagram conta ben 479 mila followers, coi quali Carmen condivide foto e video delle sue giornate. E non mancano selfie’ bollenti’. Date un’occhiata a questo:

Eh si, Carmen Di Pietro è davvero bellissima, proprio come nello scatto del passato che abbiamo scovato sul suo profilo di Facebook. Che dire, passa il tempo ma la splendida Carmen no! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di foto mozzafiato e video esilaranti. Non ve ne pentirete!