A distanza di più di un anno dalla loro ritorno di fiamma, Melissa Satta ha svelato il motivo della sua separazione con Kevin Boateng: cos’era successo.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono la reale dimostrazione che quando l’amore è forte non ci sono ostacoli che tengano, piuttosto si cerca di superarli ed, addirittura, abbatterli. Lo sappiamo benissimo, i due, dopo quattro anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2016. E dopo qualche anno hanno vissuto una profonda crisi. Un momento decisamente ‘no’, come, d’altra parte, accade a tutte le coppie ‘normali’. Però, loro hanno decisamente una ‘marcia’ in più. Si sono sì separati, hanno vissuto un periodo distanti, però hanno anche avuto la forza e la volontà di mettere da parte ciò che li aveva fatti allontanare e sono tornati ad amarsi ancora più forte di prima. O, perlomeno, è questo proprio che traspare dalle loro foto condivisi sui rispettivi canali social. La domanda, però, sorge spontanea: cosa li avrà spinto, quasi due anni fa, ad allontanarsi? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Grazia’, l’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato per filo e per segno il motivo che aveva spinto i due alle separazione.

Melissa Satta e Kevin Boateng, il motivo che li aveva portati alla separazione: il retroscena

Dopo pochi mesi dalla loro separazione, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono ritornati ad essere una coppia. Risale a poco più di un anno fa, il loro ritorno di fiamma. E, da quel momento, i due non si sono più lasciati. Certo, per impegni lavorativi, durante l’anno, sono stati più volte distanti, ma, a quanto pare, la crisi è stata più che superata. Ecco, ma come? E, soprattutto, perché erano giunti alla separazione? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. In una recentissima intervista per il settimanale ‘Grazia’, l’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Non soltanto, infatti, ha rivelato che, nell’opera di riconciliazione, hanno giocato un ruolo fondamentale gli amici della coppia e loro rispettive famiglie, ma ha anche spiegato cosa li aveva fatti allontanare. Come tutte le coppie, anche quella formata dall’ex velina e l’attuale giocatore del Besiktas hanno avuto delle divergenze. E, a quanto pare, sarebbero state proprio queste a scatenare la loro separazione. Tuttavia, come rivelato anche dalla diretta interessata, la modella sarda ha ‘messo da parte tutti i rancori’. E fortunatamente adesso va tutto bene.

‘C’erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità’, ha spiegato Melissa Satta sulla recente separazione da Boateng.

