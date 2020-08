Valeria e Ciavy, clamoroso colpo di scena dopo Temptation Island: lei ha raccontato tutto attraverso le sue storie Instagram.

Tra le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, quella formata da Valeria e Ciavy è senza dubbio una delle più chiacchierate. Il percorso dei due nel reality dei sentimenti è stato davvero intenso. E al termine delle settimane trascorse nel villaggio, complice il feeling nato col tentatore Alessandro Basciano, Valeria ha deciso di mettere un punto alla relazione con il suo fidanzato. Qualcosa, però, negli ultimi giorni sembra essere cambiato: le voci di un possibile riavvicinamento tra i due sono in giro sul web già da un bel po’. E, qualche ora fa, è stata Valeria a chiarire tutto, attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Video in cui risponde alle domande dei fan, spiegando chiaramente cosa è successo tra lei e Ciavy.

Seguici anche sulla nostra pagina ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Valeria e Ciavy, clamoroso colpo di scena dopo Temptation Island: lei racconta tutto su Instagram

Valeria e Ciavy hanno lasciato Temptation Island da single. Dopo un accesissimo falò di confronto, la ragazza ha deciso di chiudere la storia con il suo fidanzato, dopo 5 anni. A ‘contribuire’ alla sua decisione, indubbiamente, c’è stato anche il feeling nato con il single Alessandro, col quale ha legato tantissimo nel corso delle settimane nel villaggio. Una volta terminato il reality, però, Valeria sembra aver cambiato idea. Le voci di un ritorno di fiamma erano già trapelate sul web, ma a confermarlo ci ha pensato proprio lei, attraverso il suo profilo Instagram. Prima, Valeria ha scritto un lungo messaggio, nel quale spiega di aver deciso di riprovarci e di dare una nuova chance a Ciavy, che, dopo il programma si è dimostrato ‘quello che era un tempo’. Valeria spiega di non voler vivere il resto della sua vita con un rimpianto: “Il tempo darà tutte le risposte, a me, a lui e a tutti voi!”. Nelle risposte ai fan, qualche ora dopo, Valeria conferma di aver preso questa decisione perché è giusto dare un’altra possibilità ad una storia di 5 anni. La ragazza spiega che Ciavy ha ammesso le sue colpe, ha capito dove ha sbagliato, soprattutto perché per la prima volta ha avuto la paura di perderla.

Insomma, un vero colpo di scena nella storia tra Valeria e Ciavy! Chi avrebbe pensato che i due tornassero insieme, dopo il falò finale di coppia? Ma come si dice, al cuor non si comanda! E voi, cosa pensate di questa coppia? Siete felici di questo riavvicinamento?