Wanda Nara sdraiata sul divano: scollatura e abito corto, il video è ‘rovente’

Wanda Nara sdraiata sul divano: scollatura e abito corto, il video condiviso su Instagram poche ore fa è ‘rovente’.

Basta poco a Wanda Nara per attirare l’attenzione dei suoi numerosi followers. Il pubblico la apprezzata molto qualche mese fa, quando è stata opinionista per la prima volta al Grande Fratello Vip. La sua ironia e la sua schiettezza hanno conquistato i telespettatori. Ma c’è da ammetterlo: la moglie di Mauro Icardi incanta tutti anche grazie alla sua bellezza. Una bellezza visibile nelle foto e video che la bellissima argentina condivide sul suo profilo Instagram. E, proprio poco fa, è apparso un post che non poteva passare inosservato. Si tratta di un video che Wanda ha girato col suo cellulare, mentre si trova sdraiata sul divano: l’abito che indossa lascia vedere un po’ troppo. Scollatura e gonna corta, l’inquadratura dall’alto infiamma Instagram! Diamo un’occhiata.

Wanda Nara sdraiata sul divano: scollatura e abito corto, il video fa impazzire i followers

Wanda Nara è una delle donne più amate e seguite del momento. La splendida moglie di Mauro Icardi è una vera e propria star, soprattutto sui social: il suo profilo Instagram conta ben 6,8 milioni di followers. Followers coi quali l’argentina condivide foto e video delle sue giornate. E il video condiviso qualche ora fa non è passato affatto inosservato. Nelle immagini, Wanda si riprende mentre si trova in relax sul divano. L’abito corto e scollato rende l’atmosfera bollente, date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Il video ha letteralmente fatto impazzire i followers, che hanno invaso il post con likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per Wanda, che si conferma una delle ‘wags’ più amate di sempre.

