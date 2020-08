In una delle sue ultime fotografie Instagram, Andrea Delogu si immortalare con indosso soltanto l’intimo, ma quel dettaglio non passa inosservato.

Ancora prima di ammirarla a ‘La Vita in Diretta Estate’ e nei numerosi programmi televisivi a cui ha preso parte, abbiamo avuto la possibilità di contemplare l’immensa di Andrea Delogu sul suo canale canale social ufficiale. Sempre molto attiva e, soprattutto, spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero incredibili, la moglie di Francesco Montanari ne ha condiviso un altro, qualche ora fa, più che entusiasmante. Di che cosa parliamo esattamente? Nulla di ‘scandaloso’, ovviamente. Anzi, in suddetto scatto, la Delogu si immortala con indosso un capo di abbigliamento intimo. Uno scatto davvero da urlo, da come si può chiaramente immaginare. Eppure, ciò che cattura l’attenzione è ben altro. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Andrea Delogu in intimo: scatto da urlo, ma quel dettaglio colpisce

Andrea Delogu sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. E, vi assicuriamo, lo ha fatto anche pochissime ore fa. Proprio sul suo canale social ufficiale, la colonna portante de ‘La Vita in Diretta Estate’ ha condiviso uno scatto davvero da urlo. Certo, ne siamo totalmente abituati, avete ragione. Ma, così come si è mostrata qualche ora fa, si è letteralmente superata. Come dicevamo precedentemente, in suddetto scatto, la bella Delogu sia lascia immortalare con indosso un capo di abbigliamento intimo con una bellezza davvero assurda. Uno scatto, da come si può chiaramente immaginare, davvero stupendo. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

‘Aguzzate la vista: cosa c’è di strano?’, sono proprio queste le parole che Andrea Delogu scrive a corredo di questo immenso scatto in intimo. Beh, voi notate qualcosa? Alcuni followers della conduttrice televisiva, si. Eccone la dimostrazione:

Da come si può chiaramente vedere dalla foto in alto, sembrerebbe che siano davvero in tantissimi ad avere notato che il telefono cellulare che mostra Andrea Delogu, in realtà, non ha la fotocamera. Sarà davvero questo ‘strano’ di cui parlava? Chi lo sa! In ogni caso, non può assolutamente passare inosservata la sua immensa bellezza, no?

