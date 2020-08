“Smetti di copiare Belen”, Barbara D’Urso presa di mira per questa posa su Instagram

Barbara D’Urso attaccata sui social per la foto su Instagram in una posa un po’ particolare.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate in assoluto nel mondo dello spettacolo. La donna, meravigliosa e con un fisico mozzafiato, spesso posta su Instagram foto dai camerini, durante il backstage dei suoi programmi come Live!Non è la D’Urso, o Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Ma non solo. Barbara durante le vacanze sta tenendo infatti informati i suoi fan in merito alla sua vita privata e alle sue ferie, anche se non mancano le critiche.

Barbara D’Urso, il profilo Instagram

Bene o male l’importante è che se ne parli. Così scriveva Oscar Wilde ed è un po’ il fil rouge che collega tutti i vip che decidono di condividere sui social la loro vita. Per tanti followers positivi ci sono anche gli haters, ossia coloro che cercano invece di “buttare giù” la popolarità delle star trovando tutti i difetti possibili e immaginabili. Sebbene Barbara D’Urso abbia una fanbase molto forte e potente con anche svariati fan sempre pronti a difenderla e a elogiarla, c’è anche qualcuno (pochi per fortuna) che invece le danno contro.

La foto di Barbara D’Urso che ha fatto arrabbiare alcuni fan

Una delle ultime foto di Barbara su Instagram la ritrae a pancia in giù, in allungamento, come dice lei stessa, in una piscina a sfioro. Una location pazzesca che è anche lo sfondo di praticamente tutte le ultime foto della conduttrice in questi giorni di riposo. La maggior parte dei commenti, neanche a dirlo, sono tutti positivi. Il fisico della D’Urso è talmente bello e perfetto che c’è veramente molto poco da dire. Però c’è anche chi la critica perché assume pose che ricordano un po’ quelle di Belen.

Parole forte quelle usate da questo haters che accusa la conduttrice di voler copiare Belen, considerata irraggiungibile e le consiglia di trascorrere la vacanza con i suoi figli senza modificare le foto. Al di là degli epiteti però i fan hanno inondato Barbara D’Urso di complimenti ed effettivamente non le si può dire nulla. La sua bellezza è straordinaria.