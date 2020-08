In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Benedetta Parodi si è mostrata con la faccia felice per un momento tanto atteso: cosa le è successo.

Per tutti gli amanti e gli appassionati di cucina, Benedetta Parodi è, senza alcun dubbio, la vera e propria celebrità dell’arte culinaria. Colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, a partire da ‘Cotto e Mangiato’ fino a ‘I Menù di Benedetta’, la moglie di Fabio Caressa si appresta ad una nuova avventura sul piccolo schermo. A settembre, come raccontato in un nostro recente articoli, la simpaticissima Parodi sarà al timone di un nuovo show. Ovviamente, il ‘tema’ principale sarà sempre il medesimo: la cucina. Tuttavia, in attesa di vederla nuovamente sul piccolo schermo, Benedetta non perde occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori attraverso il suo canale social ufficiale. Lo ha fatto anche diverse ore fa. Quando, con una faccia letteralmente felice, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia immensa per l’arrivo di un momento tanto atteso per lei. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Benedetta Parodi, il momento tanto atteso è finalmente arrivato: di che cosa si tratta

Il momento delle vacanze, lo sappiamo, è un momento tanto atteso un po’ per tutti. Dopo un anno particolarmente stressante, e questo 2020 lo è stato decisamente, tutti noi sogniamo il mare, il relax e il puro divertimento, ammettiamolo. Ne sa qualcosa Benedetta Parodi. Che, appena terminate le registrazioni delle nuove puntate di Bake Off, non ha perso affatto occasione di poter raggiungere i suoi figli in vacanza. Insomma, un evento davvero grandioso. Che tra l’altro, com’è suo solito fare, non ha potuto fare a meno di non condividere con i suoi adorati sostenitori social. Con loro, lo sappiamo, la Parodi condivide praticamente di tutto. Ed è per questo motivo che una cosa del genere non poteva passare inosservata. Ovviamente, la simpaticissima Benedetta ha raccontato che questo inizio di vacanza è stato davvero grandioso.

‘Ce l’ho fatta: sono in vacanza. Pensavo che questo 15 Agosto non arrivasse più. Invece, è arrivato. E finalmente ho raggiunto la mia famiglia e Fabio’, ha iniziato a dire Benedetta Parodi, prima di svelare di aver iniziato davvero alla grande questa vacanza. Ha, infatti, avuto la possibilità di riposarsi e, soprattutto, di dormire qualche ora in più. Pensate, come svelato dalla diretta interessata, questa mattina si è svegliata alle 11:40. Insomma, un evento davvero grandioso, c’è poco da dire. Soprattutto per lei ed, ovviamente, per tutte le donne che lavorano dalla mattina alla sera.

