Massimo Boldi e Christian De Sica, paura Coronavirus sul set del nuovo film: riprese interrotte, l’uscita rischia di slittare, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Massimo Boldi e Christian De Sica sono una delle coppie cinematografiche più amate dal pubblico italiano, e non solo. I loro film hanno appassionato e divertito milioni di persone. I loro personaggi, le gag di coppia, i momenti esilaranti che hanno regalato al pubblico rimarranno per sempre nella storia del nostro cinema. La loro separazione artistica, avvenuta nel 2005, aveva rattristato il pubblico, che da anni chiedeva la reunion. Poi, nel 2018, eccoli di nuovo insieme nel film ‘Amici come prima’, che ha fatto tornare il sorriso ai loro tantissimi fan. Quest’anno, dopo la pausa nel 2019, è previsto il loro nuovo cinepanettone, ‘Natale su Marte’. Le riprese sono partite un mese fa, dopo la difficile annata dell’emergenza Coronavirus, e l’attesa è davvero alta per il ritorno della coppia sul grande schermo. Ma ora qualcosa sembra andato storto. La paura Coronavirus è arrivata anche sul set del loro nuovo film, causando la temporanea interruzione delle riprese. Il rischio è che ora possa slittare anche la data di uscita del film: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Massimo Boldi e Christian De Sica, paura Coronavirus sul set del nuovo film: riprese interrotte, ecco cos’è successo

Massimo Boldi e Christian De Sica stanno per tornare ancora una volta insieme al cinema, ma lo spettro Coronavirus ha creato problemi anche sul set del loro nuovo film. Un mese fa sono cominciate le riprese, ma i controlli avvenuti sul set hanno riscontrato due persone positive al Covid-19. Si tratta di due addetti al catering, che però hanno chiaramente avuto contatto con tutti i presenti sul set. Le due persone sono state immediatamente isolate e le riprese per il momento sono state interrotte, in modo che tutti possano coloro che hanno preso parte alle riprese possano ricevere tutti i controlli del caso per scongiurare un eventuale contagio di massa. PEr ora non ci sono notizie in merito ai due protagonisti, Boldi e De Sica, ma non ci sono ragioni, al momento, per pensare al contagio. E’ chiaro che, vista la situazione, la lavorazione del film potrebbe subire un rallentamento, ma non sembrano esserci notizie in merito a eventuali cancellazioni.

Boldi e De Sica, dunque, ritorneranno sul set quando la situazione sarà del tutto sotto controllo e continueranno a lavorare per regalare ai loro fan un nuovo film tutto da ridere.