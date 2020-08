Diletta Leotta instancabile anche a Ferragosto si allena all’alba tra gli splendidi paesaggi Sardi: il lato b è esplosivo, pioggia di like in pochi minuti

La conduttrice ha deciso di dedicarsi questi giorni di svago dopo la fine del campionato per trascorrere del tempo insieme alle amiche più fidate in Sardegna. Quest’ultimo periodo è stato piuttosto impegnativo per la Leotta, non solo a livello lavorativo, ma anche sentimentale. diletta oltre ai vari impegni con Dazn, R105 e gli shooting fotografici, ha dovuto affrontare anche la separazione dal compagno. La donna avrà quindi sicuramente bisogno di ricaricare le pile dopo la rottura con il bel pugile Daniele Scardina. I due parevano più innamorati che mai, si parlava addirittura di matrimonio negli ultimi tempi, ma qualcosa non è andato come sperato e le le loro strade si sono separate… Anche se pare che lui non voglia rinunciare alla bella conduttrice, ma per ora sarebbe prematuro fare qualsiasi tipo di congettura. Al momento i due non sembrerebbero sul punto di tornare insieme…

Diletta Leotta instancabile anche a Ferragosto: il lato b è esplosivo

Questi giorni di festa per la conduttrice sembrano essere davvero un toccasana, sia per la mente che per il corpo. In Sardegna si è accerchiata dalle amiche più fidate di sempre, tra cui la splendida Didy, nome d’arte di Diana Pablo, attuale compagna di Max Brigante, con cui la Leotta lavora in radio. Le due sono molto amiche e spesso è possibile vederle insieme in locali o in barca. Diletta sta deliziando tutti i suoi fan con post e stories davvero piccanti e sensuali. Tra un mini dress e un costume molto aderente, la conduttrice sa come far girare la testa ai suoi 7 milioni di followers. Solo qualche giorno fa aveva pubblicato un incantevole scatto in cui appariva al fianco delle amiche il spiaggia, con un costume nero che lasciava davvero poco all’immaginazione, un kimono bianco e un paio di occhiali da sole davvero glamour. Non dubitiamo che proprio l’accessorio in questione presto diventi un must have tra i più giovani, che la seguono e la ammirano…

Ma la foto di cui vogliamo parlarvi ora è stata scattata stamattina all’alba ed è stata pubblicata solo qualche istante fa… Diletta Appare immersa nella bellissima natura Sarda, alle prese con i suoi allenamenti quotidiani. Il fisico scolpito e i capelli selvaggi legati dietro la nuca. Il lato b è esplosivo ed è messo in bella mostra da un paio di leggins ginnici davvero molto particolari. Insomma Diletta è proprio instancabile!