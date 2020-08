A distanza di diversi anni, Maria De Filippi ha svelato un retroscena davvero inedito su Emma Marrone: chi se lo sarebbe mai immaginato?

L’immensa carriera di Emma Marrone è iniziata proprio da lì: da Amici. Nonostante una breve esperienza ad ‘Operazione Trionfo’ e nel gruppo musicale ‘Lucky Star’, è stato proprio in seguito alla sua partecipazione ed, ovviamente, alla vittoria al famoso talent di Canale 5 che la cantante salentina si è letteralmente fatta conoscere ed apprezzare. Attualmente, lo sappiamo, è una delle voci italiane più di successo che ci sia. Ed, ovviamente, non lo deve soltanto alla sua immensa bravura, ma anche al talent di Mediaset e a Maria De Filippi. È proprio con lei, infatti, che, a distanza di anni, la Marrone ha un rapporto di amicizia. Ed è proprio per questo motivo che, nel corso della sua recentissima intervista al settimanale ‘Gente’, che la moglie di Maurizio Costanzo ha voluto svelare un retroscena davvero inedito.

Emma Marrone, il retroscena inedito svelato da Maria De Filippi

Sembrerebbe che, nel corso della sua recentissima intervista per il settimanale ‘Gente’, Maria De Filippi abbia parlato più volte di Emma Marrone. Non soltanto quando, in merito al ‘triangolo’ amoroso, costruitosi otto anni fa nella scuola di Amici tra Belen, Stefano e la cantante, la regina di Mediaset ha svelato un vero e proprio rivelazione choc, ma si è anche lasciata andare ad un vero e proprio retroscena inedito sulla salentina stessa. Sappiamo che, dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5, tra le due donne è nata una splendida amicizia. È proprio per questo motivo che la moglie di Costanzo non ha potuto fare a meno di svelare un ‘dettaglio’ che, molto probabilmente, fino ad adesso nessuno conosceva.

Sappiamo che, per la prossima stagione, Emma Marrone è stata scelta come coach ad X-Factor. Eppure, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la cantante salentina abbia già avuto, in passato, la proposta di prendere parte sia ad X-factor che a The Voice, ma che sia stata sempre lei a rifiutare. Quest’anno, invece, è stato differente. Non soltanto, infatti, la Marrone ha accettato l’incarico, ma ha avuto anche il ‘lasciapassare’ della De Filippi. ‘Quest’anno invece mi ha chiesto consiglio. ‘Tu cosa ne dici di X Factor?’. Assolutamente sì, vai. E così è stato’, si legge su ‘Gente’.

