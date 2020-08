Frasi di Buon Ferragosto, gli auguri più belli da inviare su Whatsapp

Auguri di buon Ferragosto 2020: le frasi, le citazioni e le idee per un messaggio whatsapp agli amici veramente speciale.

Ci siamo, oggi, 15 agosto 2020, si celebra il Ferragosto. Una festività importante con un significato anche molto intenso legato alla tradizione e alle religione cristiana. Si ricorda l’Assunzione di Maria, ma per molti il Ferragosto è l’occasione giusta per inviare auguri, magari con frasi divertenti o foto di mare e spiagge per un Buon Ferragosto, ma soprattutto rilassarsi.

Festa obbligata e nazionale, quest’anno cade di sabato quindi per molti non è un “ponte” vero e proprio, ma questo non significa che non bisogna mandare qualche frase di auguri di buon Ferragosto su whatsapp agli amici (soprattutto a quelli che lavorano).

Frasi di auguri di buon Ferragosto: citazioni e aforismi

Quali sono allora le frasi, gli aforismi e le citazioni più interessanti da inviare per fare gli auguri di Ferragosto?

Notte di ferragosto, calda la spiaggia e caldo il mare, freddo questo mio cuore, senza te. Gianni Morandi

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. Alberto Moravia

Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora. Dal film “L’estate addosso” di Muccino

I ricordi più belli nascono sulle spiagge più calde. Edgar Allan Poe

Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla. Ennio Flaiano

Le estati volano sempre… gli inverni camminano! Charlie Brown

Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà. Poesia di Ferragosto di Gianni Rodari.

Auguri di Ferragosto: che immagini inviare?

Se queste citazioni per gli auguri di Ferragosto non vi convincono potreste pensare di dare libero sfogo alla fantasia. La Festa della Madonna Assunta, è una celebrazione che ognuno vive in modo particolare. Potreste mandare degli auguri spiritosi, magari con qualche foto di spiagge assolate a chi invece è ancora chiuso in ufficio. In alternativa, visto che è un Ferragosto particolare ai tempi del Coronavirus, potrebbe essere interessante inviare una riflessione su questa giornata con una bella foto al tramonto.

Gli auguri di buon Ferragosto 2020 sono quindi molto personali. Ognuno di voi potrà scegliere di farli e di esprimerli nel modo che più gli è consono. Del resto, ciò che conta, è solo il pensiero!