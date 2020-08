Per la prossima edizione del GF Vip, sembrerebbe che Alfonso Signorini voglia nel cast anche un famoso cantante: che colpo grandioso.

Mancano pochissimi mesi ormai alla partenza della quinta edizione del Grande Fratello Vip e tutti gli occhi sono puntati sul suo cast. Confermata la presenza di Alfonso Signorini al timone e dei due opinionisti, restano ancora incerti, invece, i nomi di coloro che prenderanno parte al reality di Canale 5. Di indiscrezioni, in questi ultimi mesi, lo sappiamo, ce ne sono state davvero tantissime. Eppure, fino a questo momento, sembrerebbero essere stati annunciato soltanto tre concorrenti ufficiali. Stando a quanto si apprende dal sito Trash Italiano, sembrerebbe che Stefania Orlando, Francesco Oppini e Paolo Brosio saranno i primi a varcare la famosa soglia rossa di Cinecittà. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Proprio pochissime ore fa, Tv Blog ha lanciato un’indiscrezione davvero clamorosa. Sembrerebbe, a quanto pare, che Alfonso Signorini voglia nel cast del GF Vip anche un famosissimo cantante. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

GF Vip, Alfonso Signorini vuole anche il famoso cantante nel cast: di chi si tratta

Seppure la data esatta che darà iniziò alla quinta stagione del Grande Fratello Vip è stata stabilita da tempo, sembrerebbe che non ci sia ancora nulla di confermato sul cast. Di persone che si sono presentati ai provini, è stato Alfonso Signorini, ce ne sono state tantissime. Ed alcune, addirittura, sono state davvero impensabili. Tuttavia, stando alla clamorosa indiscrezione lanciata pochissime ore fa da TV Blog, sembrerebbe che la colonna portante del reality per il secondo anno consecutivo sia pronto ad accogliere nel suo amato cast anche un famosissimo cantante italiano. Di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che l’artista in questione non è affatto un volto noto dei reality. Nella sua immensa carriera da cantante, infatti, l’uomo può vantare anche di diverse partecipazioni ai famosi show. A partire, quindi, da ‘Music Farm’ e ‘Ballando con le Stelle’. Fino a ‘Tale e Quale Show’ e il recentissimo ‘Il Cantante Mascherato’. Avete indovinato? Ebbene si: è proprio lui!

Eccolo. È proprio lui: Fausto Leali! Stando a quanto si apprende dall’indiscrezione lanciata da Tv Blog, sembrerebbe che il famoso cantante de ‘Mi Manchi’ e di tantissimi altri singoli di successo, sia pronto a fare il suo approdo su Canale 5 e, soprattutto, nel reality più seguito d’Italia.

Antonella Elia ha ‘sbaragliato’ la concorrenza

Anche in questo caso, sono stati fatti diversi nomi su chi avrebbe affiancato Pupo come opinionista. Si pensava, infatti, che Wanda Nara potesse essere confermata. O che, addirittura, Giulia De Lellis potesse avere un ruolo. Invece, non è stato affatto così. Dopo l’incredibile percorso a Temptation Island Vip, Antonella Elia si appresta ad essere la nuova opinionista del GF Vip. Insomma, noi non vediamo l’ora, voi?