Ignazio Moser e Anna Safroncik hanno una storia? Lei rompe il silenzio, ora è davvero ufficiale: ecco le parole dell’attrice su Instagram, tutti i dettagli.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono finiti sotto i riflettori in questi giorni perché la loro storia sembrerebbe stare attraversando un momento di crisi. I due, che sono sempre stati inseparabili negli ultimi 3 anni, si sono allontanati nell’ultimo periodo, destando nei loro fan il sospetto di una rottura. Gli indizi sembravano davvero inequivocabili, anche perché i due avevano smesso di apparire insieme e di scambiarsi dolci dediche sui social. Poi, però, si sono improvvisamente mostrati di nuovo felici e innamorati insieme, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli che da sempre tifano per loro. Ma anche questa volta le cose sono cambiate improvvisamente, perché i due si sono di nuovo allontanati. Il settimanale ‘Chi’ ha parlato di una profonda crisi, sfociata forse in una rottura. Poi, sono cominciati i gossip intorno alla loro situazione, l’ultimo riguarda il presunto flirt di Ignazio con Anna Safroncik. Dopo le parole di lui, ora anche l’attrice ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram: ecco le sue parole.

Ignazio Moser e Anna Safroncik hanno una storia? Lei rompe il silenzio su Instagram, ora è davvero ufficiale

Ignazio Moser e Anna Safroncik hanno davvero una storia? Il gossip è impazzato nei giorni scorsi, ma i diretti interessati sembrano intenzionati a spegnere subito le voci. Ieri Moser ha sbottato su Instagram, definendo “put****te” le notizie che girano sul suo conto. Pur senza fare diretto riferimento al presunto flirt con la Safroncik, le sue parole sembravano proprio rivolte a questa situazione. Molto più chiara, invece, l’attrice, che ha pubblicato poco fa un post sul suo profilo Instagram, smentendo il gossip sul suo conto. Accanto a una sua incantevole foto, Anna ha scritto una lunga didascalia, nella quale è stata molto chiara e diretta: “La classe sta nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo!”, ha sbottato, “Cedo un passo alla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo”.

Parole che non lasciano davvero dubbi, quelle della Safroncik, la quale ha definito ‘fake news’ tutte le voci di questi giorni. Nessun flirt, dunque, tra l’attrice e Ignazio Moser. Ora è davvero ufficiale.