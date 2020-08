In quest’ultima foto su Instagram, Jennifer Lopez si immortala in costume e con una scollatura profonda in primo piano: fan in tilt per lo scatto.

È la regina indiscussa di Instagram, Jennifer Lopez. Attivissima sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, protagonista di numerosi scatti fotografici davvero incredibili, la celebrità americana ne ha condiviso un altro, pochissime ore fa, davvero entusiasmante. Ebbene si. È proprio così. Dopo lo scatto di qualche settimana fa completamente senza trucco ed appena sveglia, la cantante, poco fa, ne ha condiviso un altro dove si immortala in costume mentre è intenta a prendere il sole. Uno scatto che, a dirla così, può sembrare molto semplice, è vero. E, in effetti, è proprio così, lo ammettiamo. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato e, soprattutto, ciò che in un vero e proprio batter baleno ha scatenato i suoi sostenitori social è la scollatura profondissima mostrata in primo piano. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Jennifer Lopez in costume: scollatura profondissima, Instagram è in tilt

Con le temperature bollenti di questo metà Agosto, è più che necessario che anche Jennifer Lopez abbia indossato un bel costume. E si sia fotografata in tutta la sua bellezza. Ebbene si. È proprio così che, come dicevamo precedentemente, la cantante americana ha voluto mostrarsi ai suoi sostenitori social. Nulla di ‘scandaloso’ o ‘compromettente’, da come si può chiaramente intuire. Tuttavia, la celebrità della musica ha ugualmente saputo conquistare l’attenzione di tutti. D’altra parte, la Lopez vanta di una bellezza davvero smisurata. Quindi, è più che normale che ciascun suo scatto fotografico conquisti, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero smisurato. Ecco, ma siete curiosi di vederla in suddetta fotografia? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Uno scatto molto semplice, come dicevamo precedentemente. Ma che, d’altra parte, sottolinea l’immensa bellezza della cantante. Jennifer Lopez si immortala, da come si può chiaramente vedere in alto, con indosso un costume che presenta una scollatura profondissima. Inevitabile, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Che, in un vero e proprio batter baleno, sono andati completamente in tilt per lei.

