Karina Cascella è rifatta? Spunta tutta la verità, ecco i dettagli

Karina Cascella si è sottoposta alla chirurgia estetica oppure no? Finalmente la risposta direttamente da lei.

Karina Cascella, per anni è stata opinionista a Uomini e Donne. Con il tempo ha lasciato il programma per dedicarsi a progetti personali e spesso l’abbiamo trovata ospite nei talk show di Barbara D’Urso. Personaggio molto particolare, su di lei, ci sono sempre stati molti dubbi. È rifatta oppure no? Quanto guadagna? Ma cosa fa nella vita per vivere? Questa volta abbiamo finalmente una risposta autorevole sulla prima domanda, ossia se s Karina si è sottoposta o meno a degli interventi di chirurgia estetica e a dire la verità è proprio lei.

Karina Cascella, la voce della verità

Karina Cascella è una opinionista che non si è mai tirata indietro dal dire ciò che pensa veramente. Spesso ha usato toni talmente forti che i suoi commenti hanno fatto impallidire anche i conduttori più esperti. Senza mai trascendere nel volgare, la Cascella però non ha peli sulla lingua, anzi. Così si è conquistata l’affetto di tutti i suoi followers, oltre 1 milione, che la seguono costantemente su Instagram con grande affetto e amore. Karina condivide su Instagram sempre dei post di vita quotidiana e di lavoro, bellissima, cerca di rispondere sempre ai fan che la commentano per avere proprio un rapporto umano e empatico con tutti. La vediamo quindi in scatti bollenti, ma anche in momenti di vita privata con il compagno Max Colombo e la figlia Ginevra nata però dall’amore con Salvatore Angelucci.

C’è chi la sostiene quindi, ma non può mancare anche chi la critica o le fa pesanti accuse. Argomento spesso piuttosto acceso che riguarda la sua vita privata, sono proprio i presunti ritocchini estetici. Se li è fatti oppure no?

Karina si è rifatta: tutta la verità su Instagram

Karina nelle storie di Instagram ha voluto rispondere a un fan che le poneva proprio questa domanda e non ha nascosto nulla. L’opinionista ha ammesso di essersi rifatta il seno 10 anni fa e ogni anno fa un piccolo ritocco al labbro superiore (forse un po’ di botox per il volume?). “Alcuni risponderebbero tutto. Ma la verità è una sola. Il seno 10 anni fa e le labbra ritocco un pochino ogni anno la parte superiore. E aggiungo che, chi ci vuole credere, bene, chi non ci crede, pace e Amen. Che io campo bene lo stesso”. Lapidaria Karina, ma anche molto sincera a quanto pare.

Del resto l’opinionista dopo anni in cui si dibatte sempre su questo argomento è anche probabile che non sopporti nemmeno più l’argomento. Chissà se questa volta con questa risposta così secca e sincera avrà finalmente messo a tacere i gossip e i pettegolezzi in merito?