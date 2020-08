Loredana Lecciso ed Al Bano, clamoroso colpo di scena: l’indiscrezione è davvero incredibile e fa esplodere di gioia tutti i fan.

Sono ormai anni che Loredana Lecciso ed Al Bano sono nell’occhio del ciclone. E lo sono stati, soprattutto, in questo ultimo periodo. Dal momento, dopo un periodo di lontananza, i due sono clamorosamente ritornati insieme. Ebbene si. Il famoso cantante di Cellino San Marco e la sua dolcissima compagna sono ritornati ad essere una coppia a tutti gli effetti. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Nuovo’, sembrerebbe che sia in arrivo un vero e proprio colpo di scena. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, nulla di ‘grave’, sia chiaro. Piuttosto, stiamo parlando di una splendida notizia che, qualora si dimostrasse essere reale, renderebbe i loro sostenitori veramente pazzi di gioia. Ecco tutti i dettagli.

Loredana Lecciso ed Al Bano, colpo di scena: l’indiscrezione è clamorosa

Dopo la clamorosa indiscrezione che vorrebbe Loredana Lecciso lontana dal suo compagno Al Bano per motivi lavorativi, ne è spuntata fuori un’altra davvero incredibile. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Nuovo’, sembrerebbe che sia in arrivo un gran colpo di scena. Perché, parliamoci chiaro, se così fosse, sarebbe proprio così. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Vi sveliamo qualche piccola anticipazione. Secondo voi, dopo un rapporto più che ventennale e due splendidi figli, cosa manca ad una coppia? Ebbene si. Avete indovinato: è proprio quello! Stando a quanto si apprende dal giornale di Riccardo Signoretti, sembrerebbe che siano in arrivo le nozze per il cantante di Cellino San Marco e la sua dolcissimo compagna.

‘Il prossimo passo saranno le nozze’, sono proprio queste le parole che, da quanto si apprende, un amico fidato della coppia avrebbe confidato al settimanale ‘Nuovo’. Insomma, è davvero così. Ovviamente, ci teniamo a specificare, fino a questo momento, si tratta di un’indiscrezione. E, come tale, deve essere presa con le ‘pinze’. Una cosa, però, è certa: se la notizia risultasse essere reale, sarebbe un evento davvero fantastico.

