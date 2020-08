Maria De Filippi in ‘apprensione’ per Maurizio Costanzo: cos’è successo, ecco le parole dell’amatissima conduttrice su suo marito.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più apprezzate del panorama televisivo italiano. Insieme da 25 anni, hanno condiviso momenti fondamentali dal punto di vista della carriera e delle esperienze di vita. Basti pensare che la De Filippi era con il marito quando quest’ultimo è stato vittima di un attentato di mafia il 14 maggio del 1993. Per un fortunatissimo caso, Costanzo e sua moglie uscirono indenni dalla terribile esplosione di via Fauro, a Roma, ma quella storia non l’hanno mai più dimenticata, soprattutto Maria, che in una recente intervista a Che Tempo che Fa ha raccontato che da allora non ha mai più viaggiato in auto col marito. Insomma, Maria e Maurizio sono una coppia davvero solida, tanto che Costanzo ha detto di sua moglie che è la donna che vuole al suo fianco fino alla morte: “Voglio che sia lei a tenermi la mano quando morirò”, ha detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, mentre la De Filippi ha più volte dichiarato che Costanzo è stato ed è tuttora per lei un grande punto di riferimento. In un’intervista a ‘Gente’, la conduttrice ha anche rivelato una cosa che la tiene particolarmente in ‘apprensione’ in questo periodo e che riguarda proprio suo marito: ecco le sue parole.

Maria De Filippi in ‘apprensione’ per Maurizio Costanzo: cos’è successo, ecco le parole della conduttrice

Maria De Filippi in questo periodo si trova in vacanza con il marito Maurizio Costanzo in Toscana, precisamente ad Ansedonia, in provincia di Grosseto. Un po’ di meritato relax è proprio quello che ci vuole per la conduttrice e la sua famiglia, dopo un altro intenso anno di lavoro. In questi giorni, però, Maria ha rivelato al settimanale ‘Gente’ di essere un po’ in apprensione per suo marito, che spesso non ascolta i suoi consigli. La De Filippi ha infatti raccontato che lei e Costanzo discutono spesso e che in questi giorni il motivo del contendere è che Maurizio non beve abbastanza acqua: “Io gli dico di bere, lui mi dice di sì ma poi non lo fa. Mi prende in giro”, ha dichiarato la conduttrice, che è preoccupata anche per l’abitudine del marito di mangiare un po’ troppi dolci: “Oggi la signora che ci aiuta in casa ha servito a tavola il gelato. Lui se n’è fatto dare poco, ma poi tutta la vaschetta è finita nel suo frigorifero”, ha aggiunto Maria.

Nonostante questi litigi dovuti alle preoccupazioni di Maria per la salute di Costanzo, il rapporto tra i due procede a gonfie vele: “Confesso che in 25 anni non ho mai pensato di lasciarlo, neanche con tutti i suoi difetti”.