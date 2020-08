Maria De Filippi, la rivelazione ‘intima’ sul suo rapporto con Maurizio Costanzo: cosa succede in camera da letto, il racconto di Alfonso Signorini

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle regine indiscusse della Televisione Italiana, amatissima e seguitissima dal pubblico. Senza considerare, tra l’alto, la sua gentilezza e, soprattutto, carisma. Non a caso, i programmi che produce e conduce sono davvero molto interessanti, oltre che di intrattenimento, tra questi: ‘Uomini e Donne’, ‘Amici’, ‘C’è posta per te’, ‘Temptation Island’. Seguitissima in tv, la donna, può vantare tutto l’affetto dei fan, ma soprattutto, di quello di una persona speciale. Si tratta del marito Maurizio Costanzo, che ormai da oltre vent’anni la sostiene e la supporta! I due sono legatissimi, oltre che molto uniti. Eppure, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che i due non dormano insieme. Insomma, una scelta un po’ ‘bizzarra’, no? Ecco svelato il motivo dal diretto interessato.

Maria De Filippi, la rivelazione ‘intima’: cosa succede in camera da letto con Costanzo

Pare proprio quindi che i due non dormano insieme da molti anni, causa soprattutto le abitudini notturne del conduttore e giornalista, che guarderebbe la televisione fino a notte fonda e russerebbe. Insomma quest’abitudine di dormire divisi, sarebbe dovuta infatti alle loro abitudini. Ma non pare ledere il loro rapporto che invece è sempre più solido e unito. Nonostante non dormano insieme, i due trascorrono comunque molto tempo insieme, sia la mattina appena svegli, che la sera prima di coricarsi. E per chi si stesse chiedendo se tra loro ci sia ancora intimità, ci pensa Alfonso Signorini a svelare l’arcano.

Il conduttore avrebbe rivelato a CR4 a Piero Chiambretti: “Se esistono matrimoni bianchi vip? Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano. Andando invece ai giorni nostri ci sono la De Filippi e Costanzo. Adesso la sparo grossa. Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa. Non è una casa grandissima, quindi le camere dove dormono sono abbastanza vicine. La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso. Quindi avrà altre soddisfazioni nella sua vita”. Detto ciò è chiaro che i due non mettano al primo posto i rapporti carnali, ma altri valori, che sembrano aver mantenuto vivo l’amore e il rispetto per oltre 20 anni!