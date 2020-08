E’ una delle conduttrice più amate della televisione italiana, Maria de Filippi lo rivela solo adesso, è accaduto durante il lockdown, rivelazione shock.

Maria De Filippi, presentatrice televisiva attiva dal 1992 quando ha cominciato a lavorare per Canale 5, portando la sua fama al successo nel corso degli anni, producendo e presentando diversi format, quali Amici, inizialmente denominato Saranno Famosi, suo programma d’esordio, Uomini e Donne, C’è posta per te, Tù sì que vales e temptation Island. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, ha rivelato diversi aneddoti, sconosciuti ai telespettatori. La conduttrice non ha parlato soltanto di Tv ma anche del suo rapporto con il marito Maurizio Costanzo, che ha sposato nel 1995, divenendo di fatto la sua quarta moglie. La coppia sembra più affiatata che mai, Maria ha raccontato qualche episodio che li vede protagonisti: ” Siamo ad Ansedonia, al mare, fa molto caldo e io gli dico ‘bevi’, lui dice ‘ sì, sì’, e invece mi prende in giro. Oppure a tavola, oggi la signora che ci aiuta ha servito il gelato. Lui se n’è fatto dare poco. Poi però tutta la vaschetta è finita dritta nel suo frigorifero”. Sono queste alcune delle parole di Maria, rivolte a Costanzo, ma la donna ha anche fatto una rivelazione shock. Vediamo di cosa si tratta.

Maria De Filippi lo rivela solo adesso, cos’è accaduto durante il lockdown, rivelazione shock: ” Un traguardo bellissimo”

La conduttrice televisiva ha abbondantemente parlato durante l’intervista al settimanale Gente del rapporto con Maurizio Costanzo, lasciandosi andare a lunghe confidenze.

Maria De Filippi ha dichiarato che tra poco festeggeranno 25 anni di matrimonio, un traguardo per il quale si dice molto emozionata ed entusiasta: ” Un traguardo bellissimo, e confesso, in 25 anni non ho mai pensato di lasciarlo, nonostante i suoi molti difetti”. Maria ha espresso solo parole di grande amore per il suo Maurizio e soprattutto una lodevole ammirazione. Rivela di essere stato proprio l’uomo a trasmetterle la passione per il lavoro: “Quando l’ho conosciuto lavorava come un matto, senza orari. Ho scelto di lasciarmi contagiare e ne sono felice. ” Nel corso dell’intervista la conduttrice si è lasciata andare anche a parole molto intime, mai pronunciate prima da una donna che cerca sempre di non mostrare la sua vita privata: ” E’ stato la mia vita Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. E’ il mio amore unico” , una dichiarazione inaspettata ma decisamente bellissima.

Segui anche il nostro canale instangram–> clicca qui

M.B