Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono ormai una coppia consolidata da anni, l’uomo durante una lunga intervista ha parlato del rapporto con la suocera.

E’ successo nel corso della puntata de L’intervista, che ha visto protagonisti una delle coppie più conosciute e solide della televisione italiana, insieme ormai da quasi 25 anni, stiamo parlando proprio di loro, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Lui intervista lei o è lei a portare avanti il colloquio, sta di fatto che la loro è stata una delle conversazioni più apprezzate e seguite del programma, e non potevamo aspettarci nessun altro risultato. Durante l’intervista, la coppia che ha sempre cercato di tenere i riflettori lontani dalla loro vita privata, ha svelato momenti molto intimi e particolari del loro rapporto. Un matrimonio tra i due che ha portato all’adozione del figlio Gabriele, oggi 26enne, e Maria, da madre premurosa si è lasciata andare: “E’ una cosa bella. Lui è bello dentro, un ragazzo intelligente, pulito, mi stupisce ogni giorno di più. Sono certa sarà un bravo padre , e anche un buon marito, è uno fedele”, parole inaspettate e molto emozionanti. Ma a parlare è anche Maurizio, che rivela il rapporto con la suocera. Vediamo insieme cos’ha raccontato.

Maurizio Costanzo parla della suocera: ” E’ stata tutto tranne che una suocera”

Durante l’intervista Maurizio Costanzo si è lasciato andare a parole impensabili, rivelando il suo rapporto con la madre della De Filippi.

Il giornalista con uno sguardo intenso rivolto a sua moglie, ha deciso di scoprirsi e ricordare affettuosamente i genitori di lei: ” Suo padre l’ho conosciuto meno, sua mamma negli ultimi anni viveva con noi e tutto è stata tranne che una suocera“, sono queste le parole dell’uomo. E mentre i due sono intenti a rivedere le immagini della loro vita, l’emozione sui volti non trova modo di nascondersi, e la conduttrice prende la parola: ” Papà era molto dolce, coccolone. Era grasso come te, lo chiamavo Dodone, si è ammalato quando avevo 28 anni”. Sguardi d’intesa e d’imbarazzo affiorano tra Maurizio e Maria, che per la prima volta si presentano agli occhi del pubblico diversi, liberi di esprimersi. La conduttrice torna a parlare di sua madre, mancata nel 2016: ” A mamma devo l’educazione, è sempre stata una persona determinata. Papà era quello che dava i baci, lei no. Anche se nell’ultimo periodo si era addolcita.” Un’intervista avvincente, a cuore aperto che ha lasciato i telespettatori tanto entusiasti e commossi.

M.B