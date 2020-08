Bonolis, la moglie Sonia struccata e senza filtri: il ‘dettaglio’ non sfugge

Sonia Bruganelli si mostra su Instagram senza trucco. La moglie di Bonolis lascia così i fan senza parole per la sua bellezza naturale.

Per chi non lo sapesse, Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis. La donna è famosa per questo motivo e per il suo lavoro da imprenditrice. Una carriera di successo e una vita privata che in molti invidiano. L’amore con il conduttore di Ciao Darwin e di Avanti un Altro è solido e continua dal 2002 con ben tre figli. La donna è bellissima e sembra che anno dopo anno lo diventi ancora di più come dimostra la foto senza trucco postata su Instagram.

Sonia Bruganelli su Instagram

Sonia Bruganelli è una donna bellissima. Lo vediamo delle foto postate sui social. Proprio su Instagram la moglie di Bonolis è molto attiva con un profili che conta più di 500mila followers. La donna ha un grande seguito quindi, ed è apprezzatissima dai fan che commentano e riempiono di like ogni foto che posta. Ma a piacere non è solo il lato fisico, ma anche la personalità forte delle Bruganelli che ha dimostrato più volte. L’ultima quando è stata in vacanza a Formentera. I fan l’hanno duramente attaccata, chi perché sosteneva che stesse ostentando il suo benessere economico, chi invece perché non aveva scelto di fare le vacanze in Italia.

La moglie di Bonolis senza filtri

Poco importa però, Sonia Bruganelli è forte e bellissima e i fan continuano ad amarla. Come è successo con l’ultima foto postata dalla donna in cui è completamente senza trucco e la sua bellezza è comunque devastante. I fan hanno notato subito che la donna non si era messa nessun filtro e che si era scattata questa foto così, naturale e acqua e sapone e hanno apprezzato moltissimo. Sono sempre di più infatti le showgirl che prima di pubblicare sui social una loro foto la modificano o la riempiono di filtri per non mostrare le loro imperfezioni. Cosa che, oggettivamente, demoralizza un po’ i fan che invece sono persone normali con i loro difetti.

Vedere quindi Sonia Bruganelli così al naturale non solo è un plauso per lei e la sua bellezza, ma è anche un bellissimo messaggio da inviare ai fan.