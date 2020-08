Rita Ora, il costume bianco è minuscolo: l’incidente bollente è dietro l’angolo e i fan in delirio la ricoprono di like e commenti positivi

Bellissima, talentuosa e super sensuale, Rita Ora rappresenta una delle cantanti più in voga, seguite e apprezzate del panorama musicale dell’ultimo decennio. La cantante da milioni di copie, dal suo esordio ad oggi ha conquistato decine di premi, candidature e ingaggi importantissimi. La cantante ha avuto l’onore di scrivere e interpretare anche colonne sonore per importanti film. Una tra tutti quella della trilogia evento di ’50 sfumature’. Rita Ora è conosciuta in tutto il mondo e il suo aspetto fisico prorompente e sensuale la rendono un vero e proprio sex symbol. Oltre che una delle donne più seguite e amate dei social network, e in particolare di Instagram, dove ogni giorno pubblica scatti provocanti e scene di vita quotidiana. Rita Ora coinvolge in tutto e per tutto i suoi followers portandoli nel suo fantastico mondo fatto di videoclip, shooting fotografici, pubblicità e collaborazioni.

Rita Ora, il costume bianco è minuscolo: l’incidente bollente è dietro l’angolo

Rita si sta divertendo in giro per il mondo e adesso si trova nella bellissima isola di Corfù, dove sta sfoggiando le sue armi di seduzione migliori. Non passa giorno in cui la cantante non pubblichi qualche scatto che raccolga migliaia, se non milioni di like e commenti positivi. una cosa è certa, le persone che la adorano sono veramente moltissime. Tra costumi mini, abiti scollatissimi, trasparenze e sorrisi smaglianti la cantante non smette mai di stupire i suoi fan.

Solo qualche giorno fa la cantante ha pubblicato uno scatto davvero molto sensuale in cui è apparsa seduta e affidata alle mani esperte di un hairstylist. Mentre la donna è alle prese col trucco e parrucco lo sguardo risulta essere piuttosto languido e la linguaccia che caccia lascia molto da intendere. inutile dirvi che i suoi followers si sono letteralmente scatenati sotto la fotografia, tra like e commenti di apprezzamento. Oggi invece la cantate appare al suo ultimo giorno di vacanza in Corfù con un costume bianco molto particolare, incrociato sul seno, che lascia il pericolo di un incidente sexy. La donna è incantevole, il sorriso smagliante e il fisico scolpito. Inutile dirvi che la pioggia di like e commenti positivi è stata immediata e inevitabile. Beh non c’è certamente da stupirsi!!