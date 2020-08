In una delle sue ultime Instagram Stories, la famosa showgirl si è mostrata in compagnia di sua sorella: l’avete mai vista? La somiglianza è impressionante.

Con l’avanzare della tecnologia, sappiamo benissimo che i social network sono diventati un vero e proprio diario personale per tutti. Non soltanto per noi ‘comuni mortali’, che, spesso e volentieri, ci dilettiamo a condividere divertenti foto o video, ma anche per tutti i Vip. È il caso, ad esempio, di questa famosissima showgirl. È proprio sul suo canale social ufficiale che la giovanissima modella oltre ad essere solita a condividere degli scatti fotografici davvero da urlo, è abituata anche a condividere momenti e foto che riguardano la sua famiglia. Numerose, ad esempio, sono le foto che la ritraggono insieme a suo marito o insieme ai suoi figli. Pochissime ore fa, però, ha fatto molto di più. Attraverso un’Instagram Stories, la giovanissima donna ha mostrato ai suoi sostenitori sua sorella.

Lei è la sorella di una famosa showgirl, sapete chi è?

Come dicevamo precedentemente quindi, la famosa showgirl è solita condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori social. Non soltanto, quindi, incantevoli scatti fotografici che testimoniano alla grande la sua immensa bellezza, ma anche foto che ‘presentano’ la sua famiglia. Lo ha fatto, ad esempio, proprio pochissime ore fa. Quando, attraverso una Instagram Stories, la modella in questione si è mostrata in compagnia di sua sorella. C’è da ammetterlo: sono bellissime. Seppure dai colori completamente differenti, le due giovani donne decantano di una somiglianza davvero impressionante, c’è poco da dire. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, di chi parliamo nello specifico? Prima di svelarvelo apertamente, vi vogliamo lasciare qualche piccolo indizio. Lei è la moglie di un famosissimo ex bomber di Serie A. Nella sua carriera decanta la conduzione di Tiki Taka con Pierluigi Pardo e il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Indovinato? Ebbene si. È proprio lei: Wanda Nara. Questa splendida ragazza dai lunghi capelli castani ed occhi incantevoli non è altro che la sorella della showgirl argentina. Eccole insieme:

Wanda è bionda e Zaira, da come si può chiaramente vedere, è castana, eppure a nulla valgono i punti di differenza, perché la loro somiglianza, testimoniante soprattutto dell’incantevole sorriso, è davvero impressionante. Così come, d’altra parte, lo è anche la loro bellezza.

Sapete che stanza ha nella sua casa?

Vi avevamo detto che Wanda Nara, al suo pubblico social, mostra davvero di tutto. Qualche mese fa, ad esempio, l’argentina ha mostrato una stanza ‘segreta’ della sua dimora milanese. Incredibile, vero? Una stanza che, ammettiamolo, tutte le donne vorrebbero avere. Non è così?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui