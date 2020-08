Uomini e Donne, è scoppiato il ritorno di fiamma per un’ex coppia molto amata del famoso programma di Canale 5: le immagini social sono chiarissime.

Sembrerebbe proprio che ci sia stato un ritorno di fiamma per un’ex amatissima coppia di Uomini e Donne. Ebbene si. Sembrerebbe essere proprio così. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima chi sono. E, soprattutto, come si sono conosciuti. Partiamo col dirvi che entrambi sono stati i veri e propri protagonisti indiscussi dell’ultima parte di stagione del dating show di Maria De Filippi. Spesso al centro dello studio per rivelare qualche dettaglio in più sulla loro conoscenza, spesso e volentieri, sono stati ampiamente criticati sul loro reale interesse. Gianni Sperti, ad esempio, credeva che, in realtà, i due si fossero messi d’accordo. A dispetto, però, di tutte queste parole, i due hanno continuato a frequentarsi. Fino a quando, improvvisamente, il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio. E la dama di seguire la sua decisione, seppure consapevole che il giovane in questione aveva bisogno di tempo per pensare. Da quel momento, i due hanno iniziato a frequentarsi. E a stare insieme. Ma purtroppo le cose sembrerebbero essersi interrotte un po’ di tempo fa per motivi che, com’è giusto che sia, conoscono solo loro. Adesso, però, l’allarme sembrerebbe essere rientrato. Ecco le immagini mostrate su Instagram che sono molto chiare.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per un’ex coppia amatissima: di chi si tratta

Soltanto alcune settimane fa, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida avevano chiaramente lasciato intendere che qualcosa tra di loro non era andato affatto a buon fine. Terminato il loro percorso a Uomini e Donne, i due hanno iniziato a frequentarsi. E, fino a poco prima della ‘crisi’, sembravano essere davvero felici e spensierati. Non sappiamo cosa sia poi accaduto tra di loro. Fatto sta che, dopo diversi giorni vissuti insieme, sembrava che la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea. È davvero così? Non lo mettiamo in dubbio. Fatto sta che, da come mostrato da queste recentissime immagini sui social, sembrerebbe esserci stato un ritorno di fiamma. Proprio sul suo canale Instagram ufficiale, la bellissima romana, in occasione del suo compleanno, ha condiviso diverse immagini in compagnia del bel campano.

Da come mostrato da queste immagini social di Veronica, sembrerebbe che i due abbiano ritrovato il feeling che li ha da sempre legati, sin dalla loro partecipazione a Uomini e Donne. I due ‘piccioncini’, infatti, si divertono, si coccolano e sorridono. Insomma, sembrerebbe proprio che il momento ‘no’ abbia fatto bene ad entrambi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui