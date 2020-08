Viviana Parisi, a distanza di una settimana dal ritrovamento del corpo, salta fuori un’ipotesi choc: cosa sarebbe potuto accadere a Gioele.

È passata all’incirca una settimana da quando il corpo di Viviana Parisi, dopo la misteriosa scomparsa avvenuta il 3 Agosto scorso, è stato trovato, in avanzato stato di decomposizione, nella boscaglia di contrada Sorba. Eppure, da quel momento, le domande che tutti si fanno sono le seguenti: cos’è realmente accaduto? Oppure, dov’è il piccolo Gioele? Sappiamo che nel corso del primo Lunedì del mese, la deejay messinese si è allontanata dalla sua abitazione in compagnia di suo figlio per comprare un paio di scarpe in città. Eppure, fino a questo momento, del piccolo, purtroppo, non c’è traccia. Cosa gli sarà successo? Dove sarà mai? Purtroppo, a queste domande, fino ad adesso, non c’è alcune tipo di risposta certa. Le ipotesi sono tantissime, è vero. E, proprio pochissime ore fa, ne è spuntata un’altra più che choc. Ecco di che cosa parliamo.

Viviana Parisi, ipotesi choc su Gioele: cosa potrebbe essere accaduto al piccolo

Da quando è stato ritrovato il cadavere di Viviana Parisi nel bosco, la domanda che tutti ci facciamo è: ‘Dov’è il piccolo Gioele’. Sappiamo che al momento della sparizione, mamma e figlio stavano insieme. Infatti, stando a quanto trapelato da un video che era ancora al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe che i due siano stati visti insieme in macchina prima ancora del tamponamento ad un furgoncino sulla strada. Eppure, fino a questo momento, non è stata trovata alcuna traccia del piccolo di quattro anni. Le ipotesi, come dicevamo precedentemente, ne sono state fatte. Addirittura, come raccontato in un nostro recente articolo, si è pensato che la deejay messinese avesse ucciso il pubblico. E che poi, in seguito, si sia uccisa. Ma non solo. Pochissime ore fa, però, ne è spuntata anche un’altra. Che, vi assicuriamo, è davvero choc. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che si stia valutando l’ipotesi di prendere in considerazione l’idea che Gioele sia morte durante l’incidente.

Ebbene. È proprio questa l’ipotesi choc che si sta valutando in queste ultime ore. Gioele potrebbe essere morto durante l’incidente stradale. E Viviana Parisi non soltanto avrebbe occultato il suo corpicino, ma si sarebbe anche suicidata.

L’appello ai testimoni

In tutta questa situazione, coloro che potrebbero giocare un ruolo fondamentale sono proprio i testimoni. È proprio a loro, infatti, che il capo dell’inchiesta, diversi giorni fa, ha rivolto un chiaro appello. Ovvero, quello di testimoniare e di riportare la realtà dei fatti. Soltanto in questo modo, potranno essere fatti dei gran passi in avanti su questo caso.

