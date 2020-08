Benedetta Mazza presenta a tutti i fan il suo nuovo fidanzato: scopriamo insieme di chi si tratta e dove l’abbiamo già visto in passato

In molti sicuramente ricorderanno Benedetta Mazza per la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Qui la giovane ebbe la possibilità non solo di farsi conoscere meglio dal pubblico da casa, ma anche di crescere personalmente. All’interno della casa l ragazza strinse una fortissima amicizia con il modello e attore Stefano Sala, che in quel periodo iniziò ad affrontare una profonda crisi con la compagna Dasha Dereviankina. Si vociferava al tempo che fosse proprio a causa della fashion blogger e conduttrice che i due fossero in crisi. Nonostante ciò, tra Sala e la Mazza non vi fu mai nulla e mentre lui tornò tra le bracia della bella Dasha, Benedetta proseguì per la sua strada alla ricerca dell’amore. Adesso a distanza di tempo pare proprio che qualcosa si sia mossa e qualcosa nella vita sentimentale di Benedetta stia cambiando.

Benedetta Mazza presenta il suo nuovo fidanzato: chi è e dove l’abbiamo già visto

Benedetta Mazza solo qualche giorno fa aveva deciso di pubblicare uno scatto davvero dolcissimo in cui appariva al fianco di un giovane e aitante ragazzo, che sembra essere proprio il suo nuovo fidanzato. La ragazza sembra proprio aver ritrovato la felicità al fianco di un artista a tutto tondo, Omar Hassan. A molti forse questo nome non sarà nuovo e non de ne stupiamo… Omar Hassan è nato a Milano nel 1987, ha quindi 33 anni. Qui vive e lavora ancora oggi. La sua è la storia di una carriera brillante da pugile professionista distrutta a soli 19 anni a causa del diabete. Omar dopo questo durissimo colpo infertogli dalla vita non si arrende, e cerca di reinventarsi tornando alle origini. Decide infatti di inseguire una delle sue più grandi passioni, l’arte, senza però appendere al chiodo i guantoni da boxe. Omar decide infatti di portare la passione della boxe nella sua ricerca artistica, tramite l’action painting. Dopo qualche anno viene accettato dall’Accademia di Brera e inizia la sua lunga gavetta all’interno delle gallerie d’arte. Il suo esordio a una mostra risale ai suoi 23 anni, quando organizza la sua prima personale alla Fabbrica Eos a Milano.

Dopo qualche anno, nel 2011, viene invitato alla 54esima Biennale di Venezia e nello stesso anno gli viene commissionata un’opera dalla Città di Milano. Dopo due anni, nel 2013 viene menzionato nella pubblicazione Street Art London di Frank Malt/Steam 156. Dopo qualche tempi una delle sue opere entra a fare parte della collezione permanente al Museo d’Arte di Ravenna Museum. Successivamente espone per la prima volta la serie di dipinti ‘Breaking Through’ in una mostra personale a Londra, è tra i finalisti del prestigioso concorso Cairo Art Prize, espone a Milano e a Miami. Oltretutto sappiamo dirvi che Omar è stato fidanzato per molto tempo con la famosissima cantante Nina Zilli. La loro storia si è interrotta a inizio anno e ad oggi lui sembra essere felicissimo tra le braccia di Benedetta Mazza.