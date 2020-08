Avete mai visto la casa di Romina Power? Che spettacolo, tutti i dettagli

Avete mai visto la casa di Romina Power? Davvero uno spettacolo, ecco i dettagli della bellissima dimora.

Romina Power è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama italiano, il suo successo lo deve alla sua bravura ma anche alla sua immensa bellezza, una classe fuori dal comune accompagnata da un’eleganza raffinata e vivace. La cantante è l’ex moglie del cantante Al bano Carrisi, i due hanno duettato insieme sui migliori palchi della musica nel mondo. A colpire i fan della seguitissima Romina è la sua dimora, infatti, la donna pubblica ogni tanto su instangram qualche scatto di alcuni angoli di casa sua e i dettagli sono davvero particolari. Scopriamoli insieme.

Avete mai visto la casa della famosa cantante Romina Power? I dettagli sono uno spettacolo

Oggi la bellissima Romina Power è impegnata a pensare a se stessa e vivere in tranquillità nella sua casa di Roma. Da alcuni scatti su instangram affiorano particolari della sua dimora che hanno colpito i fan. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Romina sul suo profilo instangram è molto seguita e apprezzata, un account che colma di foto dei suoi raccolti, in cui mostra la sua grande passione per i libri e per il buddhismo, che l’ha aiutata a ritrovare il giusto equilibrio interiore portandola a vedere la religione come un punto di appoggio. Dagli scatti che Romina pubblica si intravede la sua dimora e a quanto pare sembra davvero bellissima. Molto simile alla sua personalità è l’arredamento e la scelta dei colori, con tratti minimal e moderni ma allo stesso tempo classici, quasi nel barocco, che danno all’ambiente un’eleganza maggiore. Un appartamento decorato con tinte molto accese e con un mix di luce straordinaria. Sembra proprio che la nostra Romina Power sia molto attenta ai dettagli, mostrando una elevata cura per l’ambiente atto a coccolarla.