La foto di Caterina Balivo “finalmente” in bikini riempie di gioia i fan. Sensualità e bellezza in barca emozionano tutti.

Caterina Balivo, l’ex conduttrice di Vieni da Me, si sta godendo le ferie. Bellissima come sempre, ha tenuto informati sui social tutti i suoi followers in merito alle sue vacanze al mare con tante foto e storie, ma sembrava che non volesse mostrarsi in bikini. Almeno fino a oggi.

Caterina Balivo in vacanza, ma a settembre la vedremo in tv?

Caterina Balivo è una donna forte, divertente e solare che negli anni in televisione è riuscita a far innamorare di lei moltissimi followers e fan che hanno apprezzato la sua simpatia e la sua onestà. Oltre che conduttrice di svariati programmi ha anche scritto dei libri che hanno avuto successo e il suo rapporto con i fan, così empatico proprio grazie alle storie pubblicate che la ritraggono nella vita quotidiana, l’hanno resa una regina della televisione. Purtroppo però da settembre non la vedremo più su Rai Uno nel pomeriggio con Vieni da Me, perché come ha annunciato lei stessa diverso tempo fa, era tempo di prendersi una pausa da questo programma che le ha dato tanto, ma le ha anche portato via molte energie.

La foto di Caterina in bikini

Intanto quindi, proprio per ricaricare le pile, Caterina Balivo è in vacanza con la sua famiglia, una vacanza italiana, come moltissime altre star nazionali che, vista l’emergenza Covid-19 hanno deciso di rimanere nel nostro Paese per l’estate. L’abbiamo così vista divertirsi al mare con le amiche, con la famiglia, ritrovare affetti e persone speciali, ma sembrava che non si mostrasse mai in costume. Ecco allora che una delle ultime foto, in cui la vediamo finalmente in bikini su una barca, scatena i fan.

Molti i commenti di apprezzamento e c’è anche chi scrive “Finalmente in bikini”, come a voler sottolineare che la sua bellezza non doveva rimanere nascosta.

Guardando al suo profilo vediamo che questa non è in realtà l’unica foto in bikini, ma diciamo che è una delle prime in cui Caterina si mostra sensualissima e rilassata. Insomma, come i fan aspettavano di vederla da molto tempo.