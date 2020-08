Chiara Ferragni si mostra in una versione inedita: “Ferragosto in un video”, le immagini pubblicate su Instagram sono imperdibili, ecco cosa ha fatto l’amatissima influencer.

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite al mondo. Il suo profilo Instagram supera i 20 milioni di followers, i quali ogni giorno seguono tutto quello che lei pubblica. Del resto, Chiara è davvero attivissima sui social e condivide con i suoi fan praticamente ogni momento della sua vita quotidiana, dai momenti di lavoro a quelli più strettamente personali e privati con la sua famiglia. Lei e suo marito Fedez hanno utilizzato i social anche durante l’emergenza Coronavirus, organizzando un’importante raccolta fondi che ha permesso di costruire un nuovo reparto di Terapia Intensiva al San Raffaele di Milano. Durante il lockdown i ‘Ferragnez’ hanno tenuto molta compagnia ai loro followers con video e dirette in cui hanno mostrato diversi momenti della loro quarantena, compresi numerosi imperdibili siparietti di coppia. Non solo però, perché anche ora che il lockdown è terminato, Chiara e Fedez stanno mostrando ai loro followers anche le loro vacanze. Dopo un meraviglioso soggiorno in Puglia, ora i due sono in Sardegna con le loro famiglie. Poco fa sul profilo di Chiara è comparso un video in cui l’influencer si è mostrata in una versione del tutto inedita. Le immagini sono davvero imperdibili: siete curiosi di vedere cosa stava facendo l’influencer?

Chiara Ferragni si mostra come non l’avete mai vista: ecco il video imperdibile che mostra il suo Ferragosto

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso il Ferragosto in Sardegna con famiglia e amici. Sempre pronti a divertirsi e prendersi in giro a vicenda con grande ironia, i ‘Ferragnez’ stann condividendo ogni momento della loro vacanza, dal relax al mare ai siparietti a casa con il piccolo Leone. Poco fa sul profilo di Chiara è comparso un nuovo video, in cui l’influencer ha mostrato come ha trascorso la sera di Ferragosto. Chiara e Fedez si sono riuniti con alcuni amici e familiari nella loro villa e si sono divertiti a ballare e cantare a perdifiato. L’influencer si è messa come sempre in gioco con grande autoironia e ha cantato prima ‘Felicità’ con Fedez e poi il pezzo ‘Non mi basta più’ di Baby K, al quale ha collaborato anche lei. Nel video pubblicato su Instagram, dunque, Chiara si mostra in versione cantante e si scatena in pista con la sua canzone: così non l’avete davvero mai vista!

“Ferragosto in un video”, scrive l’influencer, “alla fine non avevo neanche più voce”, aggiunge poi. Cosa ne pensate del suo video?