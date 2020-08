Coronavirus: discoteche chiuse in tutta Italia da domani, 17 agosto

Contagi Coronavirus. Discoteche chiuse da domani, 17 agosto, fino al 7 settembre. No alle deroghe regionali.

La decisione del Governo è arrivata: chiuse tutte le discoteche, le sale da ballo e i locali assimiliati da domani, 17 agosto in tutta Italia. Una decisione che arriva non come un fulmine a ciel sereno visto l’aumento considerevole dei contagi da Coronavirus in tutta Italia, soprattutto tra i ragazzi.

Questa decisione avrà effetto fino al 7 settembre, almeno. Ma i Ministri tengono aperta la possibilità di prolungarne la durata o di aumentare la stretta sulla movida se le cose da domani in poi non rientreranno e l’indice di contagio non tornerà a livelli sotto controllo. I ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli lo hanno così deciso proprio nel pomeriggio di oggi, 16 agosto, e nell’ordinanza regionale è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale.