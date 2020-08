La famosa attrice ha subito la rimozione dell’utero: la sua vita è cambiata

Nel 2018 la famosa attrice ha subito la rimozione dell’utero, da quel momento la sua vita è completamente cambiata, vediamo di chi tratta.

Era il 2018 quando Lena Dunham, attrice, sceneggiatrice e regista statunitense è stata sottoposta ad un importante intervento per la rimozione dell’utero. La donna è nata a New York, primogenita delle due figlie del pittore Caroll Dunham, di origini inglesi, e della fotografa ed artista Laurie Simmons, di origine ebraica. Dalla personalità forte ed eccentrica, fin dall’adolescenza inizia a girare dei corti, caricandoli lei stessa su Youtube. Nel 2009 crea una web-serie, Delusional Downtown Divas, una sorta di satira sulle ricche ragazze newyorkesi. Ma la svolta risale al 2010 quando Lena vince il premio Best Narrative Feature e un Indipendent Spirit Award, per il suo film semi-autobiografico Tiny Furniture. Il successo giunge come un fulmine veloce ed inaspettato, e dal 2012 al 2017 scrive, dirige e recita nella serie Tv Girls, vincendo due grandi premi, come Migliore attrice e per la Migliore serie televisiva. Un anno dopo però la sua vita è cambiata, sottoposta ad un importante intervento, ha dovuto subire la rimozione dell’utero.

Lena Dunham ha subito un intervento per la rimozione dell’utero: ” Vicina alle donne che non possono essere madri”

La famosa attrice Lena Dunham nel 2018 ha subito un intervento per la rimozione dell’utero, che ha cambiato completamente la sua vita.

La donna è stata sottoposta ad un intervento di isterectomia per risolvere i gravi problemi causati dall’endometriosi. Da quel giorno la sua vita ha avuto un decisivo cambiamento, la consapevolezza di non poter più avere un figlio in modo tradizionale. In occasione della festa della mamma ricorda il dolore di quel giorno con uno scatto su instangram:” Questa è una mia foto la sera prima dell’isterectomia. Stavo sfoggiando una faccia coraggiosa, il mio utero c’era ancora ma già stavo soffrendo pensando al futuro. Quando si tratta di perdere la fertilità, alcune riescono ad accettare un futuro diverso, per altre, come me,che hanno sempre voluto essere mamme, può volerci del tempo per capire che ci sono altri modi per crearsi una famiglia”, sono queste le prime parole della donna subito dopo l’operazione che ha smosso la sua vita. E ancora, l’attrice manda un messaggio di speranza a tutte le donne che si trovano ad affrontare una simile situazione: ” La Festa della Mamma è una celebrazione bella ma può anche evocare dolore a coloro che hanno perso la figura materna o la loro capacità di essere madri nel modo in cui avevano sognato. Per tutte loro: vi vedo, vi amo e ovunque voi siate oggi andate bene così.” Parole di speranza e amore che Lena lancia con forza affinchè possano arrivare come una salvezza a tutte le donne.

Segui anche il nostro canale instangram—> clicca qui

M.B