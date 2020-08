Giulia De Lellis e Andrea Damante, lei rompe il silenzio: ecco il gesto dell’ex corteggiatrice che ha spiazzato tutti, cosa ha fatto.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sempre stati una coppia molto seguita e ‘cliccata’, ma in questo periodo sono finiti in modo particolare sotto la lente di ingrandimento. Il loro amore, nato negli studi di Uomini e Donne circa 4 anni fa, ha appassionato milioni di persone, e il ritorno di fiamma ufficializzato durante il lockdown è stato davvero una sorpresa bellissima per i loro tantissimi fan. Tutto sembrava andare per il meglio tra i due, come entrambi mostravano sui social, ma poi qualcosa è cambiato. Giulia e Andrea hanno cominciato a non mostrarsi più insieme, facendo preoccupare i loro sostenitori, i quali hanno subito pensato a una rottura. I gossip e le indiscrezioni sulla loro situazione hanno subito cominciato a rincorrersi, ma poi Giulia ha fatto chiarezza su Instagram e a lei ha fatto eco Damante, che ha parlato al settimanale ‘Chi’, raccontando di un momento difficile e di cambiamento per entrambi. Ma come stanno ora le cose tra i due? L’ultimo gesto di Giulia ha decisamente spiazzato tutti: ecco cosa ha fatto l’influencer.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Come stanno realmente le cose tra di loro? Sono queste le domande principali che assillano la mente dei fan dei ‘Damellis’, preoccupati delle ultime notizie che girano sulla coppia. In questi giorni nessuno dei due ha parlato apertamente della situazione, lasciando i fan nel dubbio. Poco fa, però, Giulia ha spiazzato tutti con un gesto improvviso che di certo non è passato inosservato e che fa capire qualcosa in più. La De Lellis, infatti, ha pubblicato in una story sul suo profilo Instagram uno spezzone del nuovo videoclip musicale di Andrea, un featuring con il cantante e producer KiFi, uscito proprio oggi su Youtube. Non solo però, perché Giulia ha accompagnato il video con una didascalia molto significativa: “Proud”, ha scritto, dicendosi dunque orgogliosa del nuovo progetto musicale di Damante.

Parole che fanno sognare i fan, perché dimostrano quanto meno che i rapporti tra i due sono sereni. Crisi superata dunque? Non lo possiamo dire con certezza fino a nuovi aggiornamenti da parte dei diretti interessati, ma di certo il gesto di Giulia fa ben sperare.